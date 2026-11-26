○ [뉴스토리] 마라톤 열풍의 역습…'달리다 쓰러지고, 도로는 마비되고' (2026.11.21 방송)



'러닝 인구 천만 시대!', 건강과 성취감을 위해 달리는 사람들이 늘면서 대한민국에 마라톤 열풍이 불고 있다. 대회가 늘어나는 만큼 크고 작은 안전사고가 잇따르고 있는데, 지난 10월 서울시가 공동주최한 유명 마라톤 대회에서 20대 여성이 숨지는 사고도 발생했다. 유 모 씨는 결승선을 불과 500m 앞두고 쓰러졌는데, 과연 응급처치는 제대로 이뤄졌을까. SBS가 확보한 대회 주최 측의 시간대별 대처 상황 자료를 보면, 주최 측 의료진이 처음으로 심폐소생술을 시작한 시간은 유 씨가 쓰러진 지 7분여가 지나서였다. 스포츠안전재단 마라톤 매뉴얼에 따르면, 심정지 환자의 골든타임은 4분. 생명을 구할 수 있는 결정적인 시간이 허비된 건 아닐까? 당시 현장에서 어떤 일이 있었는지 목격자들의 증언을 토대로 추적해 본다.



(취재 : 노유진, 구성 : 이세영, 영상PD : 안민신, 제작 : 디지털뉴스부)