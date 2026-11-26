▲ 중국 SNS 위챗

중국 방첩 당국이 외국 정보기관 요원들이 소셜미디어를 통해 중국인에게 접근한 뒤 기밀 정보를 수집하려 한 사례를 공개했습니다.중국 국가안전부는 26일 공식 위챗 계정을 통해 이 같은 간첩 활동 사례 3건을 소개했습니다.공개된 내용에 따르면 중국 접경지역에 거주하는 장모 씨는 2023년 11월 소셜미디어의 주변 이용자 검색 기능을 통해 한 여성을 알게 됐고, 두 사람은 빠르게 온라인 연인 관계로 발전했습니다.이 여성은 장 씨의 거주지를 파악한 뒤 자신이 해당 지역에서 자랐으며 어린 시절 조종사를 꿈꿨으나 가정 형편 때문에 꿈을 이루지 못했다는 이유를 들며 군사기지의 모습을 보고 싶으니 관련 사진을 찍어달라고 요구했습니다.장 씨는 촬영이 금지된 군사통제구역 인근의 군사시설 주변에서 찍은 사진 100여 장과 동영상 수십 개를 여성에게 보냈습니다.당국은 이후 이 여성이 외국 정보기관 소속 요원이라는 사실을 확인하고 장 씨를 법에 따라 처리했다고 밝혔습니다.2024년 11월에는 실직 상태였던 왕모 씨가 사진작가를 사칭한 외국 정보기관 요원으로부터 지정된 접경지역에서 사진을 찍으면 건당 500위안을 지급하겠다는 제안을 받았습니다.왕 씨는 상대방의 신분을 의심하면서도 군사시설과 국방 관련 도로 등을 촬영한 사진 수십 장과 동영상 여러 개를 전달했다가 법적 처분을 받았습니다.지난해 6월에는 접경지역에 거주하는 택시기사 뤄모 씨가 기밀정보 취급기관에서 근무한다고 주장하는 인물을 온라인에서 알게 됐다가 수상한 요구를 받고 당국에 신고한 사례도 확인됐습니다.이 인물은 해당 기관에 두고 온 노트북을 가져다 달라고 뤄 씨에게 부탁한 뒤 뤄 씨가 현장에 도착하자 영상통화를 통해 그의 위치와 주변 환경 확인을 시도했습니다.뤄 씨는 시설에 진입하려다 경비원에게 제지당했고 해당 기관에 그런 직원이 없다는 사실을 확인한 뒤 즉시 국가안전기관에 신고한 것으로 알려졌습니다.조사 결과 이 인물 역시 외국 정보기관 소속 요원으로 확인됐습니다.국가안전부는 "외국 간첩들이 온라인상에서 친구나 연인 관계를 형성해 상대방의 신뢰를 얻은 뒤 점차 경계심을 허물고 기밀 유지 규정을 위반하도록 유도한다"고 경고했습니다.이어 금전적 보상으로 보안 시설 촬영을 유인하거나 도움을 요청하는 것처럼 위장해 민감한 정보나 문건을 확보하려 한다고 설명했습니다.그러면서 의심스러운 온라인 교제와 구인 제안, 도움 요청 등에 경계심을 유지하고 간첩 활동 의심 사례를 발견하면 공식 신고 채널을 통해 신고하라고 당부했습니다.다만 국가안전부는 공개한 사례에 등장하는 외국 정보기관이나 소속 국가를 명시하지는 않았습니다.한편 이번 사례 공개는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 중국 간첩으로 의심받는 여성과 부적절한 관계를 맺은 사실이 드러나 미국 내에서 중국의 정보공작을 둘러싼 논란이 이어지는 상황에서 이뤄졌습니다.중국 정부는 그간 해당 여성이 중국 간첩이라는 의혹에 대해 근거 없는 비방이라며 부인해 왔습니다.(사진=게티이미지)