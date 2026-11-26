▲ 헌법재판소 간판

외국인의 국내 정치활동을 전면적으로 금지한 현행 출입국관리법 조항이 헌법에 어긋난다는 헌법재판소 판단이 나왔습니다.헌재는 오늘(26일) 몽골 국적의 외국인들이 낸 출입국관리법 제17조 제2항 위헌확인 헌법소원에서 재판관 6(헌법불합치)대 3 의견으로 헌법불합치 결정을 내렸습니다.헌법불합치 결정이란 법률의 위헌성을 인정하면서도 법적 안정성을 위해 한시적으로 놔두는 것입니다.국회는 2028년 12월 31일까지 해당 조항을 개정해야 합니다.몽골 국적으로 유학 체류 자격을 부여받은 청구인들은 2021년 20대 대선을 앞두고 예비 후보자들에게 외국인 기본권을 보장하는 정책을 요청할 계획이었습니다.그러나 외국인의 정치활동을 금지한 출입국관리법 탓에 가로막히자 표현의 자유와 일반적 행동자유권이 침해됐다며 그해 7월 헌법소원 심판을 청구했습니다.출입국관리법 제17조 제2항은 '대한민국에 체류하는 외국인은 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 경우를 제외하고는 정치활동을 해서는 안 된다'고 정합니다.헌재는 외국인의 정치활동을 전면적·포괄적으로 금지한 현행 출입국관리법 조항이 외국인의 표현의 자유를 침해한다고 판단했습니다.외국인의 정치활동이 모두 허용돼야 하는 것은 아니지만, 금지할 필요가 있는 활동을 구체적으로 열거하는 입법 형식을 취할 필요가 있다는 취집니다.헌재는 "해당 조항의 '정치활동'에 포함될 여지가 있는 모든 활동이 대한민국 국민의 자주적 주권 행사와 관련 있다거나 대한민국 안전·질서·이익에 위험을 가한다고 볼 수는 없다"며 "그런데도 이런 활동 일체를 원칙적으로 금지하고 있다"고 지적했습니다.해당 조항을 그대로 둔 채 '정치활동'의 범위를 축소 해석하는 방식으로는 충분치 않다고도 짚었습니다.헌재는 "법을 위반하면 강제퇴거까지 당할 수 있는 상황에서, 대한민국에 체류하고자 하는 외국인으로서는 법원에 의한 구제 가능성이 남아있단 이유로 이런 위험을 무릅쓰고 계획했던 활동으로 나아가기보다 이를 단념하기 쉽다"고 설명했습니다.반면 정형식·김복형·조한창 재판관은 반대의견에서 해당 조항이 명확성 원칙과 과잉금지원칙에 위배되지 않는다며 표현의 자유를 침해하지 않는다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)