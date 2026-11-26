▲ 한국토익위원회가 오는 29일 시험에서부터 도입할 예정인 안경 교체 방지 스티커

세무사 시험에서 불거진 인공지능(AI) 활용 부정행위 파문이 각종 시험으로 번지면서 '국민 영어시험'인 토익(TOEIC)도 커닝 방지 대책을 내놨습니다.앞으로 토익 시험을 볼 때 안경을 착용한 수험자는 감독관의 검사를 받고 안경테에 보안 스티커를 붙여야 합니다.개인 샤프는 사용할 수 없으며 옷 단추에도 스티커를 붙여야 합니다.YBM 산하 한국토익위원회는 첨단 스마트기기를 악용한 부정행위 예방·적발 대책 6가지를 마련해 오는 29일 정기시험부터 시행한다고 밝혔습니다.감독관은 수험자의 안경을 전수 검사한 뒤 시험 도중 AI 안경으로 바꿔 쓰는 것을 막기 위해 보안 스티커를 붙입니다.이 스티커는 한 번 떼어 내면 표면에 흔적이 남도록 제작됐습니다.위원회는 앞선 시험에서 사용한 스티커를 부정행위에 악용하는 것을 막기 위해 시험마다 스티커의 색깔과 크기 등을 달리할 방침입니다.시험 중 책상 위에 놓을 수 있는 물품은 연필 최대 2자루, 커버를 제거한 지우개 1개, 신분증, 아날로그 손목시계 등 4종류로 제한됩니다.아날로그 손목시계는 시험 중 손목에 착용해서는 안 되고 책상에 내려놓아야 합니다.나머지 개인 소지품은 가방에 넣어 지정된 장소에 보관해야 합니다.시험 도중 화장실을 이용하거나 부정행위가 의심되는 수험자 등을 대상으로 금속탐지기를 활용한 검사를 실시합니다.전국 모든 고사장에 전파탐지기도 도입할 계획입니다.초소형 카메라를 이용한 부정행위를 막기 위해 옷 단추에는 면적이 넓은 스티커를 붙입니다.수험자의 시선을 확인하기 어려운 모자 착용도 엄격히 금지합니다.시험장에서 적발되지 않은 부정행위자를 성적 처리 과정에서 걸러내는 사후 적발 제도 역시 강화합니다.토익 홈페이지 내 부정행위 신고센터를 활성화하는 한편 사회관계망서비스(SNS)와 포털 사이트에 올라오는 부정행위 모집·알선 광고를 상시 모니터링합니다.문제가 있는 광고는 방송미디어통신심의위원회에 신고할 예정입니다.한국토익위원회 관계자는 "AI 안경 등 첨단 스마트기기의 발전에 따라 부정행위 유형도 다양해지고 있는 만큼 이에 대한 신속한 대응을 꾸준히 해나가는 것이 중요하다"며 "모든 수험자가 공정한 환경에서 시험에 응시할 수 있도록 최선을 다할 것"이라는 입장을 밝혔습니다.(사진=한국토익위원회 제공, 연합뉴스)