콜롬비아 유명 관광지인 카르타헤나의 한 대형 슈퍼마켓에서 벌어진 무장 강도 인질극이 특수 부대 투입으로 인질 피해 없이 종료됐습니다.



강도들은 24일(현지시간) 쇼핑몰에서 현금을 싣고 나오던 현금 수송 차량을 탈취하려다 경찰의 출동으로 실패하자 이 슈퍼마켓으로 도주했습니다.



인질극 현장에 있던 아벨라르도 데 라 에스프리에야 콜롬비아 대통령은 "모든 인질이 무사히 구출됐으며 범인 한 명은 인질 구조 작전 중 사살됐다"라고 밝혔습니다.



(구성 : 양현이, 영상편집 : 홍진영, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)