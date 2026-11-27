⚡ 스프 핵심요약



젠슨 황은 불륜 스캔들과 중국 간첩 의혹 기업 메가스피드와의 거래 논란으로 사임했다가 11일 만에 이사회의 결정으로 복귀했습니다.



메가스피드를 통한 엔비디아 고성능 칩의 중국 우회 공급 의혹이 제기되면서 미국 정부는 제3국 데이터 센터를 통한 기술 유출까지 규제를 강화했습니다.



앤트로픽은 특정 반도체 의존도가 낮고 대중국 수출 제한을 강력히 주장해 온 만큼 이번 엔비디아 스캔들 이후 반사이익을 얻을 가능성이 큽니다.

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앨리스 황의 '메가스피드'는 어떻게 엔비디아의 통로가 됐나

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이번 스캔들의 승자는 중국? 진짜 승자는 따로 있다

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1993년 엔비디아 창립 이래 33년간 회사를 이끌면서 사실상 AI의 황제로 군림했던 젠슨 황이 전격 사임했습니다. 그것도 불륜 스캔들이라는 이유로 말이죠. 그런데 불과 11일 만에, 젠슨 황이 다시 돌아왔습니다. 도대체 무슨 일이 있었던 걸까요? 주가 그래프를 보면서 이번 스캔들을 시간 순서대로 정리해 보도록 하겠습니다.사실 엔비디아 주가는 스캔들이 터지기 전부터 하락하기 시작했어요. 이미 10월 중순부터 AI 투자 둔화 우려로 하락세를 보이고 있었죠. 고점과 비교하면 스캔들이 터지기도 전에 이미 10% 정도 빠진 상황이었고요. 이렇게 주가가 흔들리던 상황에서 10월 29일 뉴욕타임스의 보도가 나오자 하락세에 가속도가 붙게 됩니다. 젠슨 황이 엔비디아와 수십억 달러 규모의 거래를 맺은 '메가스피드'의 임원, 앨리스 황과 젠슨 황이 불륜 관계다, 그리고 이 앨리스 황이라는 인물은 미 정보당국이 '중국 간첩'으로 의심하고 있다는 보도가 나온 거죠.이후 주가는 보시다시피 쭉쭉 떨어지게 됩니다. 젠슨 황은 11월 8일 사내 메시지를 통해 불륜을 공식적으로 인정했고요, 사내 조사에 적극적으로 임하겠다고 밝혔습니다. 이때만 하더라도 이사회에서는 젠슨 황에게 사임을 요구하지 않고 독립 조사에 집중하는 모습이었죠.문제는 11월 11일에 터진 두 번째 불륜 보도입니다. 이번엔 사내 임원과의 불순한 관계라는 소식이었죠. 첫 번째 불륜 사건은 국가 안보와 관련된 의혹이 있었지만 조사가 진행 중이라 구체적인 사실관계가 확인되지 않았습니다. 하지만 두 번째 불륜 보도는 상황이 조금 달랐습니다. 왜냐하면 엔비디아 내부의 행동강령과 이해상충 문제까지 제기됐으니까요. 이사회 입장에서는 젠슨 황에게 회사를 맡길 명분이 사라진 거죠.두 번째 불륜이 터지고 나서 주가의 하락세는 급속도로 빨라집니다. 결국 보도가 나온 다음날인 12일에 젠슨 황은 사임을 하게 되었고, 주가는 이렇게 되었어요. 10월 29일 213.7달러였던 엔비디아의 주가는 11월 17일엔 155.5달러로 주저앉아버렸죠. 작년 7월 초 이후 16개월 만에 처음으로 시가총액 4조 달러 선이 붕괴되었습니다.이런 암울한 상황에서 맞게 된 엔비디아의 3분기 실적 발표. 스캔들과는 별개로 엔비디아가 받아 든 성적표는 여전히 압도적이었어요.이번에 엔비디아가 기록한 매출은 무려 1,158억 4,400만 달러로 직전 분기보다 20%나 증가했어요. 시장에서 예측했던 1,093억 달러보다 65억 달러 높은 성적을 받아냈죠. 2024년 2분기부터 무려 14분기 연속사상 최대 매출을 기록했습니다. 실적 발표 이후 시장은 안도했고, 시간 외 거래에서 엔비디아의 주가는 3%가량 상승했습니다.사실 이번 3분기 실적 발표에서 많은 사람들의 관심이 쏠린 건 실적도 실적이지만, 'NEXT 젠슨 황'이었어요. 혹시 이사회 의장이 차기 CEO에 대한 계획을 밝히지 않을까 기대했던 거죠. 여론만 보면 젠슨 황을 바로 복귀시켜야 한다는 목소리도 꽤 컸습니다. 젠슨 황을 복직시키라는 청원에 20만 명이 넘는 사람들이 이름을 올리고 있었으니까요.이런 목소리가 나오는 이유는 과연 젠슨 황을 누가 대체할 수 있을까 하는 의구심이 들기 때문입니다. 워낙 엔비디아 내부에서 젠슨 황의 영향력이 대단했으니까요. 보통 기업들이라면 중간에 여러 관리 단계를 두었겠지만, 젠슨 황은 그런 단계 없이 60명이 넘는 임원에게 직접 보고를 받으며 회사를 운영했죠.또 기업 간 거래에서도 젠슨 황만 보고 공식적인 계약서 없이 구두 계약을 하는 경우도 많았다고 하죠.TSMC뿐 아니라 일론 머스크도 엔비디아와의 계약은 구두 계약으로 진행되는 경우가 많다고 언급하기도 했고요. 만약 젠슨 황이 없다면? 앞으로 젠슨 황을 믿고 진행했던 거대한 계약들이 더 이상 없을 수도 있겠죠. 이런 여론을 등에 업고 젠슨 황도 공식적으로 복귀 의사를 밝혔습니다. 하지만 엔비디아 이사회는 단호하게 선을 긋고 있었죠.그런데 불과 며칠 만에 상황이 완전히 뒤집혔습니다. 11월 23일 엔비디아 이사회가 젠슨 황의 CEO 복귀를 공식 발표한 겁니다. 미국 정부 고위 관계자들의 의견까지 듣고, 젠슨 황의 복귀가 국가 안보에 위험을 초래하지는 않는다고 판단했다는 건데요. 다만 이번 스캔들에 대한 조사는 계속 진행하기로 했습니다.젠슨 황의 복귀 소식에 엔비디아 주가는 30% 넘게 폭등했습니다. 시가 총액은 하루 만에 약 1조 달러나 불어나 역대 최대 일일 증가 기록을 세우기도 했죠.그런데 아직 풀리지 않은 의문이 있습니다. 도대체 앨리스 황이 이끌던 메가스피드는 어떤 기업이었길래, 엔비디아와 수십억 달러 규모의 거래를 맺을 수 있었던 걸까요?2022년 미국 바이든 행정부는 빠르게 성장하는 중국의 AI 기술을 견제하기 위해 고성능 AI 칩의 중국 수출을 전면 차단했습니다. 엔비디아에선 성능을 낮춘 중국 전용 칩을 만들어서 판매를 했지만, 이마저도 이후 트럼프 행정부 때 규제가 강화되면서 막혀버리죠. 사실 젠슨 황은 예전부터 엔비디아 칩의 대중국 수출 제한을 완화해야 한다고 강력하게 주장해 왔어요.젠슨 황은 빠르게 따라오는 중국의 화웨이를 견제하는 차원에서라도 중국 수출을 풀어야 한다고 주장했어요. 근거를 따져보면 일리가 없는 얘기는 아닙니다. 사실 엔비디아가 AI 시장에서 지금과 같은 지위를 유지하는 건 칩 자체의 성능도 뛰어나지만, 그 위에서 작동하는 CUDA의 덕이 큽니다. 수많은 AI 연구자와 개발자들이 이 CUDA를 기반으로 기술과 소프트웨어를 개발해 왔거든요.젠슨 황은 엔비디아의 CUDA 생태계에 중국을 포함시키는 것이 미국에 오히려 더 낫다는 주장을 합니다. 중국의 AI 산업을 미국 기술 울타리 안에 묶어둬야 중국이 독자적인 기술 생태계를 키우는 걸 막을 수 있다는 거죠. 미국 상무부에서도 이런 입장을 어느 정도 수용해서 엔비디아의 일부 칩은 풀어주고 있어요. 물론 고성능 칩은 안되고 저성능 칩으로 말이죠.엔비디아가 중국 시장을 쉽게 포기할 수 없는 또 다른 이유도 있습니다. 바로 중국이 엔비디아에게 막대한 매출을 안겨주던 알짜배기 시장이기 때문이죠.중국 시장은 엔비디아 매출의 20% 안팎을 책임지던 곳입니다. 당연히 쉽게 내줄 수 없는 시장이죠. 하지만 미국 상무부의 지속적인 수출 통제로 인해 엔비디아의 중국 판매는 이렇게 급격한 타격을 입었어요.이런 상황에서 앨리스 황의 메가스피드가 등장합니다. 게임사로 시작한 메가스피드는 지금은 싱가포르에 본사를 둔 AI 클라우드 회사로 탈바꿈했어요. 언론에 보도되기로는 2024년 6월에 이미 대만에서 앨리스 황과 젠슨 황이 어울리는 모습이 목격되었다고 하죠. 당시 메가스피드는 엔비디아와 수십억 달러 규모의 AI 칩 구매 계약을 체결했습니다.엔비디아 입장에서는 동남아시아 데이터센터 시장이 새로운 성장 기회가 될 수 있었습니다. 그리고 메가스피드는 이 시장에서 엔비디아와 대규모 거래를 맺은 기업이었던 거죠.그런데 문제는 이 동남아시아 시장이 중국 기업들과도 깊게 연결돼 있었다는 겁니다. 사실 동남아시아의 데이터센터는 중국 기업 입장에서도 좋은 선택지입니다. 왜냐하면 고성능 AI 칩을 직접 구매하지 않더라도, 말레이시아나 태국의 데이터센터에 설치된 미국산 AI 칩을 원격으로 이용하면 되니까요. 제3국의 데이터센터에 있는 AI칩의 연산 능력을 빌려 쓰는 건 문제가 아니거든요.실제로 말레이시아와 인도네시아에 데이터센터를 짓는 데이원의 경우 2026년 상반기 매출의 69.2%가 틱톡의 모회사인 바이트댄스라는 얘기가 있을 정도죠. 즉, 막대한 매출을 메워야 하는 엔비디아와 고성능 컴퓨팅 파워가 절실한 중국 기업의 이해관계가 딱 맞닿은 겁니다.엔비디아의 공시에서도 눈에 띄는 변화가 나타납니다. 바로 싱가포르를 청구지로 한 매출이 급증한 거죠.2024년 1분기 엔비디아의 싱가포르 청구 매출은 7억 6,200만 달러였습니다. 그런데 2026년 2분기에는 101억 5,600만 달러로 무려 13배 넘게 커졌죠.현재 앨리스 황이 받고 있는 혐의는 고성능 엔비디아 칩을 중국에 공급했다는 부분입니다. 최소 75억 달러, 우리 돈 10조 원에 달하는 약 24만 장의 고성능 칩이 중국으로 넘어가는 데 역할을 했다는 거죠. 물론 실제로 얼마나 많은 칩이 중국으로 넘어갔는지는 아직 확인되지 않은 상황입니다.스캔들 이후 미국 상무부에서는 뒤늦게 신규 규제 규칙을 발표했습니다. 새 규칙의 핵심은 규제 대상이 아닌 제3국 데이터센터에서 연산 능력을 빌려 쓰는 것도 제한하겠다는 거고요.젠슨 황은 중국을 미국의 AI 생태계 안에 묶어둬야 한다고 주장했지만, 미국 정부는 이번 사건 이후 중국의 미국 기술 접근을 더 강하게 제한하려는 겁니다.얼핏 보면 젠슨 황의 불륜 스캔들로 인해 중국이 얻은 게 꽤 많아 보입니다. 일단 신규 규제가 생기기 전에 동남아라는 제3국 데이터센터를 이용해 고성능 AI 칩을 누려왔고요. 또 아직 명확히 밝혀진 건 아니지만, 앨리스 황을 통해 고성능 GPU도 받아서 컴퓨팅 인프라로 활용했을지 모르죠. 나아가 미국 칩에 의존하는 게 아닌 중국 칩 자립론을 키울 수 있는 정책 방향성도 선명해졌습니다.하지만 그렇다고 중국이 이번 사태에서 마냥 유리해졌다고 볼 수는 없습니다. 여전히 중국의 AI 기업들은 미국산 고성능 칩에 크게 의존하고 있다는 근본적인 문제가 남아 있기 때문이죠.미국의 싱크탱크 IFP의 추정에 따르면 올해 말 중국 AI 연산 자원의 약 44.4%가 해외 원격 접속과 밀수 등 우회적으로 확보한 것으로 분석됩니다. 2027년 말에는 그 규모가 절반에 이를 것으로 추정하고 있고요.오픈AI 출신 연구자가 최근 발표한 보고서에서도 중국 모델들이 얼마나 미국 칩에 의존했는지 확인할 수가 있습니다. 중국의 AI 기업 4곳에서 공개한 최신 모델 6개를 살펴보니, 수출 통제 대상인 엔비디아 GPU의 흔적이 발견되었어요. 연구진은 모델의 초기 가중치에서 발견한 특징을 분석해 엔비디아의 블랙웰 GPU가 사용됐을 가능성을 제기했습니다. 그렇다면 실제 모델 학습에 블랙웰 GPU가 사용됐다면 얼마나 많은 칩이 필요했을까요?가장 많은 블랙웰이 사용될 것으로 계산된 모델은 문샷 AI의 키미 K3였습니다. 약 4,500개의 칩이 필요했을 것으로 추정되었죠. 뒤이어 딥시크 V4 Pro 모델에 약 3,000개가 필요한 것으로 계산됐습니다.중국도 중국인데, 미국 트럼프 행정부도 이번 스캔들로 타격을 받았습니다. 행정부 내에 간극과 갈등이 생각보다 심하다는 게 드러나 버렸으니까요. 스콧 베선트 재무장관은 국무부가 몇 달 전부터 메가스피드를 블랙리스트에 올려야 한다고 주장해 왔다면서 그 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌려버렸습니다. 일부 외신에서는 두 사람이 상황실에서 충돌했다고까지 보도했지만, 상무부에선 사실이 아니라고 반박했어요.젠슨 황이 앨리스 황과 만났다는 사실은 이미 2024년부터 알려져 있었는데, 스캔들이 이번에 터진 것도 국무부, 상무부 갈등의 연장선 아니냐는 해석도 나오고 있고요. 이미 관련 정보는 올봄에 고위 관료들 사이에 돌고 있었는데, 메가스피드를 블랙리스트로 지정할지 말지를 두고 갈등이 있었다는 거죠.그렇다면 진짜 웃는 곳은 어디일까요? 우선 단기적으로 기회를 얻을 수 있는 곳은 엔비디아의 경쟁사들이겠죠. 다만 장기적인 관점에서 보자면 이번 사건의 영향을 받는 기업은 반도체 기업들만이 아닐 겁니다. AI 모델을 개발하는 기업들 사이에서도 이해관계가 나뉠 수 있죠.그중에서도 앤트로픽이 가장 유리해진 것 아니냐는 얘기가 나오고 있습니다. 사실 앤트로픽은 젠슨 황 의대중국 수출 제한 완화 주장에 대해 가장 강력하게 반대했던 기업 중 한 곳입니다. 아모데이는 엔비디아가 중국에 칩을 판매하는 걸 두고는 북한에 핵무기를 팔면서, 미사일 껍데기는 미국 기업이 만들었다고 자랑하는 격이라 비판하기도 했죠.앤트로픽 입장에서는 고성능 칩이 다른 국가 특히 중국으로 나가지 않아야 유리합니다. 그래야 중국 기업들이 좋은 모델을 개발하지 못하고, 그 사이에 자신들의 모델의 성능을 높일 수 있을 테니까요.같은 이유로 오픈AI도 이번 스캔들에서 어부지리로 웃어야 하는 것 아닌가 싶겠지만, 오픈AI는 또 약간 다릅니다. 왜냐하면 오픈AI는 엔비디아와 대규모 투자와 칩 공급을 두고 긴밀한 관계를 맺고 있기 때문입니다.엔비디아는 오픈AI에 최대 1,000억 달러를 투자하겠다는 계획을 발표한 바 있습니다. 그리고 오픈AI는 엔비디아의 GPU를 대규모로 확보할 계획을 추진해 왔죠. 이 때문에 두 회사의 관계를 두고 '순환 금융'이라는 지적도 나왔습니다.반면 앤트로픽은 오픈AI와 조금 다른 상황입니다. 엔비디아의 GPU뿐 아니라 일찍부터 구글과 아마존이 개발한 AI 칩도 함께 활용해 왔거든요. 특정 반도체 기업에 대한 의존도를 낮추려는 전략을 추진해 왔다는 점에서, 이번 변화에 대응할 선택지가 상대적으로 다양하다고 볼 수 있는 겁니다.33년 동안 엔비디아를 이끌다가 불륜 스캔들로 사임했던 젠슨 황. 그런데 불과 11일 만에 다시 엔비디아의 CEO로 돌아왔습니다. 하지만 그렇다고 모든 문제가 해결된 건 아닙니다. 이번 사건에 대한 조사는 여전히 진행 중이고, 미국 정부의 대중국 수출 통제도 오히려 강화되고 있으니까요. 젠슨 황이 복귀한 엔비디아는 중국 시장을 어떻게 대할까요? 그리고 그 선택은 미중 AI 경쟁에 어떤 영향을 미칠까요? 오늘 준비한 오그랲은 여기까지입니다. 긴 글 끝까지 읽어 주셔서 진심으로 감사드립니다.