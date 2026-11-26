지난 17일 북한 조선중앙통신은 김정은 위원장이 15일~16일 양강도 삼지연시 관광지구 건설 현장을 시찰한 소식을 전하며 딸 김주애가 스키를 타는 모습을 공개했습니다.



그런데 영상을 본 사람들의 시선은 스키 실력뿐 아니라 옷차림과 장비에도 쏠렸는데요.



대북제재를 받고 있는 북한에서 김주애가 유럽산으로 추정되는 고가의 스키 장비를 착용한 모습이 포착됐기 때문입니다.



이를 두고 미국 국무부도 입장을 밝혔습니다.



한편, 김주애는 공개 활동이 늘어나면서 옷차림에도 변화를 보이고 있는데요.



북한 주민들은 이런 모습을 어떻게 바라볼까요? <머그 인사이트>에서 짚어봤습니다.



(구성 : 이미선, 편집 : 류지수, 디자인 : 조은솔, 내레이션 : 장훈경, 제작 : 지식콘텐츠IP부)