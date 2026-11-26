▲ K리그1 MVP 후보로 오른 김대원, 김진수, 이동경(왼쪽부터)

김대원(강원), 김진수(서울), 이동경(울산)이 2026 프로축구 K리그1을 가장 빛낸 별을 뽑기 위한 최종 후보 3인에 이름을 올렸습니다.한국프로축구연맹은 다음 달 7일 열리는 '하나은행 K리그 2026 대상 시상식'을 앞두고 올 시즌 K리그1, 2 최우수선수상(MVP), 영플레이어상, 최우수감독상, 베스트 11 부문의 3배수 후보 명단을 발표했습니다.프로연맹은 각 구단으로부터 부문별 후보 명단을 제출받아 K리그 개인상 후보선정위원회 개최해 최종 후보를 선정했습니다.프로연맹 기술위원회(TSG) 위원, 취재 기자, 해설위원 등 올 시즌 K리그 현장에서 많은 경기를 지켜본 전문가들로 구성된 후보선정위원회는 후보별 시즌 기록과 개인 활약 등을 종합적으로 검토했습니다.베스트 11은 골키퍼 1명, 수비수 4명, 미드필더 4명, 공격수 2명으로 구성되고, 베스트 11 수비수와 미드필더는 좌·우·중앙 포지션을 구분해 수상자를 선정합니다.개인상 시상에서 가장 관심을 끄는 부문은 역시 최우수선수상(MVP)입니다.후보는 강원FC의 핵심 공격수 김대원과 K리그1 챔피언 FC서울의 캡틴' 김진수와 더불어 지난해 K리그1 MVP로 뽑혔던 울산의 '중원 핵심' 이동경입니다.이동경은 2014, 2015년 수상한 이동국에 이은 역대 두 번째 2년 연속 MVP 수상에 도전합니다.이동경은 지난해 김천 상무 소속으로 34경기에 출전해 13골 11도움을 올리며 맹활약한 뒤 10월 말 전역해 울산에 복귀해서 2경기 1도움을 거두며 생애 첫 K리그1 MVP의 영광을 맛봤습니다.이동경은 이번 시즌에도 '무서운 왼발'을 과시하며 13골 13도움(36라운드 기준)을 작성, K리그 무대에서 한국 선수로는 처음으로 두 시즌 연속 '10-10' 달성의 대기록을 세웠습니다.김대원의 발끝도 무서웠습니다.김대원은 이번 시즌 K리그1 36라운드까지 10골 11도움을 따내며 이동경에 이어 두 번째로 '10-10' 클럽에 가입했습니다.서울의 '왼쪽 풀백인 김진수는 주장을 맡아 팀이 10년 만에 K리그1 우승을 완성하는 데 정신적 지주 역할을 했습니다.선정된 후보를 대상으로 27일부터 각 구단 감독(30%), 주장(30%), 미디어(40%)의 투표가 진행됩니다.최종 수상자는 세 그룹의 투표 결과를 합산해 결정됩니다.이번 대상 시상식에는 사전 이벤트를 통해 팬 100명을 초청합니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)