▲ NBA 로고

미국프로농구(NBA)가 내년 유럽 새 리그 출범을 추진하면서 유럽 전역의 농구 인프라를 구축하는 데 최소 100억 유로(약 14조 7천억 원) 규모의 자금을 끌어모읍니다.오늘(26일) 로이터통신 등에 따르면 NBA는 JP모건 등 글로벌 주요 투자사들과 손잡고 이 같은 투자 프로그램을 추진한다고 밝혔습니다.내년 국제농구연맹(FIBA)과 함께 유럽 전역을 아우르는 새 리그를 출범하려는 NBA는 두꺼운 유럽 농구 팬층을 바탕으로 리그의 상업적 규모를 키울 구상으로 현재 잠재적 구단주와 파트너사들과 협의를 이어가고 있습니다.이번 투자 계획은 새 리그의 구단주를 모집하는 절차와는 별개로 추진됩니다.구단들이 자체 자금만으로 최신식 경기장을 짓기 부담스러운 만큼, NBA에서 대형 투자사들을 연결해 장기 자금을 대주고, 현대식 경기장 건립 노하우까지 지원하려는 취집니다.NBA는 유럽의 많은 대도시에 북미 프로 스포츠 수준의 관중 수용 규모와 편의시설, 중계 시설을 갖춘 실내 경기장이 부족하다고 진단했습니다.이에 따라 단순히 경기장만 짓는 데 그치지 않고, 현지 여건에 맞춰 주택과 사무실, 식당, 상점, 공공 공간까지 함께 개발하는 방안을 열어뒀습니다.농구 경기뿐 아니라 콘서트 등 각종 행사가 일 년 내내 열리는 복합 문화 공간으로 꾸민다는 계획입니다.구체적인 사업 규모와 자금 조달 방식은 지역 사정에 따라 달라집니다.NBA는 앞으로 투자자가 더 합류하면 전체 투자 규모가 100억 유로를 넘어설 것으로 기대했습니다.NBA가 인용한 스포츠 컨설팅사 '더 스포츠 컨설턴시'의 분석에 따르면 새 리그는 출범 후 10년간 유럽 전역에 240억 유로 이상의 경제 효과를 내고, 매년 약 1만 5천 개의 정규직 일자리를 만들어낼 전망입니다.예상 누적 관중은 7천만 명에 달합니다.NBA는 투자 계획을 최종 확정하기 위해 관심 있는 투자사와 개발사, 구단들과 논의를 이어갈 예정입니다.(사진=게티이미지코리아)