사이렌을 울리며 유턴하려는 119 구급차 앞을 마라톤 대회 참가자들이 계속 지나가는 영상이 확산하며 논란입니다.



온라인 커뮤니티에는 '구급차도 무시하는 마라톤'이라는 제목의 영상이 퍼졌습니다.



해당 영상은 지난 16일 한 유튜브 채널에 올라온 영상의 일부로, 영상 속 구급차는 도로를 메운 참가자들 사이에서 한동안 방향을 틀지 못하다가 약 30명이 지나간 뒤에야 유턴했습니다.



해당 대회는 서울 광화문광장을 출발해 숭례문과 흥인지문, 군자역 등을 지나 잠실종합운동장에 도착하는 코스로 열렸으며, 촬영된 곳은 건국대병원이 있는 건대입구역 인근인 것으로 전해졌습니다.



누리꾼들은 참가자들과 대회 운영을 비판하며 "생명보다 기록이 더 중요한 거냐", "병원 바로 앞 도로는 마라톤 코스로 사용하지 않는 게 맞다" 등의 반응을 보였습니다.



앞서 다른 지역에서는 경찰이 마라톤 통제 구간에서 응급 차량을 직접 안내한 사례도 있습니다.



지난 2월 대구마라톤 당시 뇌진탕으로 다친 6세 추정 아이를 태운 승용차가 통제된 도로에서 길을 찾지 못하자, 경찰은 순찰차로 인근 병원까지 이 차량을 에스코트했습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 장유진, 디자인: 나예미, 제작: 디지털뉴스부)