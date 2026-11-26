이스타항공의 인도네시아 마나도발 인천행 여객기가 기체 결함으로 30시간 가까이 지연됐습니다.



이스타항공에 따르면 현지 시간으로 어제(25일) 새벽 2시 15분 마나도 삼 라툴랑이 국제공항을 출발할 예정이던 ZE536편이 활주로로 이동하기 전 이륙하지 못하고 탑승 위치로 되돌아갔습니다.



이 비행기에 타고 있던 승객 129명은 호텔로 이동했는데 승객들은 하루가 지나도록 현지에서 기다려야 했습니다.



항공사 측은 꼬리 부분 공기압 측정 장치에서 이상이 발견돼 출발이 늦어졌다고 밝혔습니다.



현지에서 부품을 바꿨지만 점검 장비를 현지로 들여오는 데 시간이 걸려 출발 예정 시각이 여러 차례 바뀌었다며 승객들에게 사과했습니다.



여객기는 결국 당초 출발 시간보다 30시간 가까이 늦은 현지 시간 오늘 아침 7시 51분에야 마나도를 떠났습니다.



항공사 측은 식사, 숙박비와 별도로 지연 보상금으로 승객 1인당 40만 원씩 지급하겠다고 밝혔는데, 지급 조건으로 "본건과 관련한 제반 사항을 온라인·오프라인에서 발설하지 않겠다"는 문구가 담긴 신청서에 서명을 요구란 거로 전해졌습니다.



논란이 일자 이스타항공 관계자는 "해당 문구는 불필요했다는 데 공감해 즉시 수정했다"며 "승객들에게 조건 없이 보상금을 지급할 예정"이라고 밝혔습니다.