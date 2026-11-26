2027학년도 수능 가채점 만점자가 최소 3명으로 파악됐지만 학생과 학부모 모두 신원 공개를 꺼리고 있는 것으로 전해졌습니다.



교육전문매체 베리타스알파에 따르면 올해 수능 가채점 결과 만점자는 최소 3명으로 확인됐습니다.



현재 파악된 만점자들은 가채점 기준으로 한국교육과정평가원의 공식 채점 결과에 따라 최종 만점자 수는 달라질 수 있습니다.



베리타스알파는 매년 수능 직후 만점자를 파악해 출신 학교와 수험생의 이야기를 보도해 왔지만 올해는 당사자들의 의사를 고려해 신원을 공개하지 않기로 했습니다.



베리타스알파 측은 "예년에는 수능 당일부터 학교나 학원을 통해 가채점 만점 소식이 알려지고, 출신고와 수험생 인터뷰가 뒤따랐지만 올해는 다르다"면서 "우리가 파악한 올해 가채점 만점 학생과 학부모 모두 공개를 원하지 않았다"고 설명했습니다.



만점자 신원 공개를 꺼리는 배경으로는 인공지능을 활용한 부정행위 논란이 거론됩니다.



정당하게 얻은 성적에도 불필요한 의심이 뒤따를 수 있다는 우려가 만점자들의 결정에 영향을 미쳤을 수 있다는 분석입니다.



실제로 올해 수능을 앞두고 세무사 시험 수석 합격자가 'AI 부정행위' 혐의와 관련해 경찰에 자수하는 등 고득점자를 향한 의심의 눈초리가 커진 상황입니다.



베리타스알파에 따르면 최근 10년간 수능 만점자 69명 가운데 30명은 수능을 여러 번 치른 'N수생'이었습니다.



베리타스알파 측은 "리트 만점자 의혹에서는 지난해 수능 성적이 크게 오른 점이 의심의 근거로 지목됐다"며 "재수·삼수를 거쳐 성적을 끌어올린 만점자일수록 성적 공개에 더 신중할 수밖에 없고, 만점이라는 결과가 축하보다 해명의 대상이 되는 상황"이라고 밝혔습니다.



2027학년도 수능 성적은 다음 달 11일 통지됩니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)