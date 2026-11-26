▲ 최은옥 교육부 장관 직무대행이 26일 세종시 정부세종청사에서 교원 대상 무고성 아동학대 신고 제도개선 방안에 대해 설명하고 있다.

악의적인 무고성 아동학대 신고로 학교 현장에서 어려움을 겪는 교사를 보호하기 위해 정부가 대대적인 법·제도 개선에 나섭니다.아동복지법과 초·중등교육법 동시 개정은 물론 무고성 신고로 판단되면 수사 절차도 대폭 간소화하기로 했습니다.교육부는 오늘(26일) 이런 내용의 '교원 대상 무고성 아동학대 신고 제도개선 방안'을 발표했습니다.제도개선 방안은 이날 오전 한성숙 국무총리 주재로 열린 국가정책조정회의에서 논의·확정됐습니다.회의에는 교육부, 보건복지부, 법무부, 경찰청 등 유관 부처들이 참석했습니다.우선 정부는 대법원이 과거 판례로 확립한 '정서적 학대 행위 기준'을 아동복지법 개정안에 반영키로 했습니다.개념을 구체화해 어떤 행위가 정서적 학대에 해당하는지 예측하기 쉽도록 하려는 것입니다.현행 아동복지법은 정서적 학대를 '아동의 정신건강 및 발달에 해를 끼치는 행위'로만 규정하고 있습니다.다소 두루뭉술한 규정 때문에 악의적이고 무고성이 짙은 아동학대 신고가 빈번하다는 게 교육계 안팎의 지적이었습니다.반면 대법원은 '정신적 폭력이나 가혹행위로써 아동의 정신건강 또는 복지를 해치거나 정신건강의 정상적 발달을 저해할 정도 혹은 그러한 결과를 초래할 위험을 발생시킬 정도에 이르는 것'으로 정서적 학대 행위 기준을 정하고 있습니다.정부는 아동복지법이 개정되면, 단순히 학생의 주관적인 불쾌감 등을 이유로 정당한 교육활동과 생활지도를 아동학대로 오인해 신고하고 이에 따라 수사가 진행되는 사례가 줄어들 것으로 봅니다.정부는 아동복지법 개정과 더불어 초·중등교육법 개정 작업에도 속도를 낼 계획입니다.교원의 교육활동과 생활지도는 원칙적으로 정당한 행위로 인정해 아동복지법 적용에서 배제하는 것이 핵심입니다.다만 해당 교육활동이 사회 통념상 합리적인 범위를 상당히 벗어나고, 학생의 신체·정서적 발달에 해를 끼친 경우에는 예외로 두기로 했습니다.교육부는 초·중등교육법 개정에 대해 "'교사의 판단과 교육활동은 특별한 사정이 없으면 존중돼야 한다'는 대법원 판례를 반영한 것"이라며 "교원이 위축되지 않고 적극적으로 학생을 지도할 수 있도록 해달라는 현장 목소리도 담은 것"이라고 설명했습니다.법무부와 경찰청은 아동학대 신고와 관련한 형사 실무 절차를 개선합니다.일단 경찰 수사에서는 교원의 정당한 생활지도임이 명백한지, 신고 내용을 진실로 볼 자료가 없는지 등의 사실관계를 즉각 파악하고 교원의 무혐의가 명백할 경우에는 사건을 신속히 종결(불입건)하기로 했습니다.공소청 처리 단계에서도 불필요한 조사는 최소화합니다.교육감이 '정당한 교육활동'이라는 내용의 의견서를 제출하고, 경찰이 무혐의라고 판단한 사안에 대해서는 최대한 신속히 처리한다는 내용을 공소청 사건처리 지침에 반영할 예정입니다.이와 함께 교육부와 복지부, 법무부, 경찰청은 공동 실무협의체를 운영할 계획입니다.협의체는 과거 아동학대로 고소됐다가 무혐의 처분을 받은 교원 사례를 공유해 조사·수사 단계 때 참고자료로 활용할 방침입니다.무고성 아동학대 신고에 따른 교원의 소송 비용 지원액도 대폭 상향키로 했습니다.교원보호공제사업 표준약관을 변경해 수사단계 지원액은 현행 330만 원에서 최대 500만 원으로, 소송단계 심급별 지원액은 현행 660만 원에서 최대 1천만 원까지 올릴 계획입니다.아울러 교육부와 시도교육청은 무고성 신고 등 교육활동 침해가 심각한 학부모를 상대로 '6개월 이내 출입 제한' 조치를 시행하기로 했습니다.최은옥 교육부 장관 직무대행은 "아동학대는 엄정하게 대응하되, 교원의 정당한 교육활동과 생활지도는 두텁게 보호할 것"이라며 "교원이 안심하고 수업에 전념해 학생들의 학습권을 보호할 수 있도록 국가의 책임을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)