▲ 제주지방법원

미성년자에게 여러 차례 성적 메시지를 보내고 성착취물을 제작한 제주도 공무원이 실형을 선고받았습니다.제주지법 형사2부(재판장 서범욱 부장판사)는 오늘(26일) 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(성착취물 제작) 등 혐의로 구속기소 된 30대 A 씨에게 징역 2년 6개월을 선고했습니다.재판부는 40시간의 성폭력 치료 프로그램 이수와 아동·청소년·장애인 관련 기관 취업제한 7년도 함께 명했습니다.A 씨는 지난 1월 14일 만 13세 피해자에게 성적 메시지를 총 169회 전송하고 신체를 촬영한 사진과 동영상을 전송받는 등 성착취물을 제작한 혐의를 받습니다.이어 3월 2일 같은 피해자에게 여러 건의 메시지를 보내 성적 대화를 반복하고 사진을 전송받은 혐의도 드러났습니다.A 씨는 피해자가 처음에 요구에 응하지 않자 반복적으로 회유하기까지 했으며, 피해자는 사건 직후 정신과 치료를 받은 것으로 전해졌습니다.재판부는 "제주도 공무원으로 재직 중이면서 성적 욕망을 충족하기 위해 범행했다"며 "피해자가 인지적·정서적 발달 수준이 실제 나이에 비해 상당히 미숙하다는 점이 눈에 띄게 드러나 그런 사정을 느꼈을 것임에도 범행해 죄질이 매우 불량하다"고 양형 이유를 설명했습니다.(사진=연합뉴스)