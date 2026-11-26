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제52회 서울독립영화제(서울독립영화제2026)가 11월 25일(수) CGV압구정에서 개막하며 열흘간의 일정에 돌입했다.올해 영화제 슬로건은 '디깅(DIGGING)'으로, 개막식에는 앰배서더 김도연 배우를 비롯해 영화인들이 참석해 독립영화에 대한 애정과 의미를 나눴다.개막식에서는 주요 인사들의 축사와 인사말이 이어졌다. 김재현 문화체육관광부 문화미디어산업실장은 독립영화의 도전과 가능성을 언급하며 창작 활동 지원을 약속했다. 공동 주최 기관인 영화진흥위원회 한상준 위원장은 제작지원과 유통·상영 부문 지원 노력을 밝혔고, 한국독립영화협회 백재호 이사장은 창작의 자유와 블랙리스트 피해자 명예 회복 등의 활동을 지속하겠다고 전했다.올해 개막작은 지난해 배우 변우석의 후원으로 시작된 제작지원 프로젝트 [SIFF X 변우석: Shorts on 2025]의 최종 선정작인 단편영화 3편('그녀는 항상', '디이디임바알', '노웨어')이 월드 프리미어로 상영됐다.개막식에 참석한 변우석은 "독립영화에 조금이라도 힘을 보태고자 시작하게 되었는데, 사실 제가 조금 더 도움을 받은 것 같다"며 제작지원 프로젝트에 함께한 소회를 밝혔다. 또한 향후에도 [SIFF X 변우석: Shorts on 2027] 프로젝트를 이어갈 뜻을 전했다.역대 최다인 1,917편이 출품된 이번 영화제는 경쟁작, 아카이브전, 해외초청, AI 시네마 기획전 등 총 161편의 작품을 선보인다. 아울러 관객과의 대화(GV), 마스터클래스, '배우프로젝트–60초 독백 페스티벌', 독립영화 매칭 프로젝트 등 다양한 부대 행사도 함께 진행된다.제52회 서울독립영화제는 11월 25일(수)부터 12월 4일(금)까지 열흘간 CGV압구정과 CGV청담씨네시티에서 개최된다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)