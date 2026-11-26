▲ 일론 머스크 스페이스X CEO와 젠슨 황 엔비디아 CEO

스캔들로 사임했다가 재선임된 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 회사 복귀 현장을 일론 머스크 스페이스X CEO가 직접 찾은 것으로 나타났습니다.머스크는 황 CEO가 다시 회사로 출근한 현지시간 24일 미국 캘리포니아주 샌타클래라 엔비디아 본사를 방문해 그를 격려했다고 미 경제매체 비즈니스 인사이더가 25일 보도했습니다.머스크는 두 아들과 함께 황 CEO와 기념사진을 촬영하고 승리의 행진을 펼쳤습니다.이날 현장을 지켜본 엔비디아 투자자 벤 풀라디언은 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 이들이 함께 찍은 사진을 게시했습니다.머스크는 현장에서 "잘 나갈 때는 모두가 친구지만 힘든 상황이 닥칠 때(when the chips are down·칩이 바닥날 때) 지지해주는 사람들이 진정한 친구"라고 말했다고 풀라디언은 전했습니다.앞서 머스크는 황 CEO가 엔비디아에서 사실상 축출됐을 때 이를 강하게 비판했고, 그를 영입하라는 제안에 "그럴 수 있다면 영광일 것"이라고 답했습니다.20만 명 이상이 참여한 온라인 복귀 청원 '스탠드 위드 젠슨'에도 동참해 자신의 이름을 첫머리에 적으며 친분과 의리를 과시했습니다.또 엔비디아 이사회가 황 CEO의 복귀를 공식 발표하자 "실수가 바로잡혔다"고 환영 메시지를 냈습니다.머스크는 지난 8월 스페이스X 실적발표 전화회의(콘퍼런스콜)에서 앞으로 구축할 지상·우주 데이터센터에 엔비디아 칩만 쓰겠다고 밝힌 바 있습니다.엔비디아는 회계연도 2분기 말인 7월 26일 기준 스페이스X 주식 약 1억 2천280만 주를 보유하고 있습니다.이는 스페이스X의 이날 종가 기준으로 156억 달러(약 21조 원) 상당 규모입니다.(사진=게티이미지)