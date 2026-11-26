법학적성시험, LEET 만점자 고 이진우 씨의 시험 부정행위 의혹과 관련해 경찰이 오늘(26일) 강제수사에 나섰습니다.



서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 오늘 오전 11부터 서울 관악구 신림동 소재 이 씨가 살던 집에서 압수수색 영장을 집행했습니다.



이 씨의 2026학년도 수능 시험지를 보관 중인 서울 강북구 영훈고도 압수수색 대상에 포함됐습니다.



강제수사에 나선 건 이 씨에 대한 고발장이 경찰에 접수된 지 8일 만으로 영장에 적시된 피의자나 죄명 등은 알려지지 않았습니다.



경찰은 이 씨의 소지품과 지난해 수능 시험지 확보 등을 통해 이 씨가 정말로 부정행위를 저질렀다고 볼 수 있는지, 그렇다면 범행 수법은 무엇인지 등을 파악할 것으로 전망됩니다.



지난 19일 이 씨가 사망함에 따라 공소권 없음으로 사건 종결 처분이 예상됐지만, 경찰은 의혹 해소에 따른 공익이 있다고 판단해 수사를 이어가고 있습니다.



홍석기 국가수사본부장은 지난 23일 "공소권 없음과 별개로 연관된 공범 관계가 있다면, 충분히 필요하면 강제 수사할 수 있는 상황"이라고 말한 바 있습니다.



다만 핵심 피고발인이 사망한 만큼 그에 대한 직접 강제수사가 어려운 경찰이 '성명불상의 공범'을 대상으로 압수수색 영장을 발부받았을 가능성도 제기됐습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)