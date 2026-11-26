▲ 해외에서 유통되는 의약품, 건강기능식품과 수입 금지 식품 등을 국내에 몰래 반입해 판매한 일당이 당국에 적발됐다. 서울지방식품의약품안전처에서 열린 브리핑에서 관계자들이 압수품을 정리하고 있다.

비만약 '마운자로'와 '동전파스'를 비롯한 각종 해외 유통 의약품과 가짜 의약품, 건강기능식품, 수입 금지 식품 등을 국내에 몰래 반입해 판매한 일당이 당국에 적발됐습니다.식품의약품안전처는 26일 의약품을 밀반입한 수입자 1명, 이들 제품을 거래한 중간 판매자 2명과 전통시장 소매상 22명 등 25명을 관련 법률 위반 혐의로 서울서부지방공소청에 송치했다고 밝혔습니다.식약처가 브리핑을 통해 공개한 불법 판매 의약품은 '타이레놀', '애드빌', '아스피린', '용각산', '정로환', '로이히쓰보코 동전파스' 등 다양했습니다.식약처에 따르면 수입자 A 씨는 수입 판매업 허가·등록 절차를 거치지 않고 2020년 9월쯤부터 올해 8월까지 6년간 해외 직접구매나 기내 수하물을 이용한 반입 등의 방법으로 해외에서 의약품, 의약외품, 식품 등 28만 개 제품을 밀반입했습니다.A 씨는 이들 제품 중 25만여 개를 중간 판매자와 지인 등에게 현금 거래 형식으로 판매했습니다.판매액은 27억 원에 달했습니다.그는 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 비만치료제 수요가 급증하자 올해 7월에는 일본에서 '마운자로' 48개를 두 차례에 걸쳐 몰래 반입해 판매한 것으로 조사됐습니다.식약처 관계자는 "A 씨가 브로커를 통해 고용량 마운자로를 다량 구매하는 방안을 협의했으나, 이번 적발로 실행하지 못했다"고 설명했습니다.식약처는 A 씨가 보관 중이던 불법 의약품 2천182개를 모두 압수했습니다.중간 판매자 B 씨, C 씨는 A 씨와 신원을 알 수 없는 보따리상 등으로부터 무허가 의약품 등을 구입해 개인 창고에 보관하다가 전통시장 내 수입상가 소매상 등에게 공급했다고 식약처는 전했습니다.B 씨는 2020년 1월쯤부터 올해 8월까지 20만여 개(약 22억 원 상당), C 씨는 2022년 1월쯤부터 올해 8월까지 4만여 개(약 4억 원 상당)의 무허가 의약품 등을 각각 판매한 것으로 파악됐습니다.특히 C 씨가 창고에 보관 중이던 '비아그라' 등 발기부전 치료제 9개는 유효 성분이 없거나 미확인 성분이 다량으로 검출된 가짜 의약품이었다고 식약처는 덧붙였습니다.전통시장 소매상 22명은 한글 표시가 없는 무허가 의약품, 건강기능식품을 진열해 판매하다 적발됐습니다.식약처는 중간 판매상과 소매상이 보관하던 물품도 모두 압수했습니다.식약처는 전통시장 내 의약품 불법 판매를 수사하는 과정에서 유통 경로를 추적해 밀반입자, 중간 판매자, 소매상으로 이르는 유통 사슬을 통째로 적발한 것은 이번이 처음이라고 강조했습니다.앞서 식약처는 올해 6월부터 8월까지 서울 남대문시장과 대구 교동시장을 대상으로 불법 의약품 판매를 점검한 바 있습니다.김진휘 식약처 위해사범중앙조사단장은 "한글 표시 사항이 없는 수입 의약품, 건강기능식품은 정식으로 허가·신고가 이뤄지지 않은 제품으로 진위를 확인하기 어렵다"며 "정상적으로 유통·판매되는 제품을 구매해야 한다"고 당부했습니다.이어 "의약품 피해 구제는 국내에서 허가된 제품을 정상적 경로로 구입해 복용하던 중 발생한 피해에 대해서만 받을 수 있다"며 "휴대 반입해 국내에 가져온 마운자로 등을 되팔거나 해외에서 구매한 의약품을 반복적으로 반입하는 행위는 명백한 불법"이라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)