▲ 안덕수 국세청장 후보자가 26일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다.

안덕수 국세청장 후보자는 오늘(26일) 비거주 1주택 논란에 대해 "실거주하지 못한 부분은 국민 눈높이에 미흡했다"며 사과했습니다.안 후보자는 이날 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에서 민주당 문진석 의원이 '정부가 실거주 중심으로 부동산 세제를 개편하고 있는 가운에 후보자도 부응해야 한다'는 취지로 지적하자 "이유 여하를 불문하고 죄송스럽다"며 이같이 답했습니다.안 후보자는 인사 청문 과정에서 배우자 명의 서울 동대문구 이문동 아파트가 준공된 뒤에도 강남구 역삼동 전셋집에 살고 있어 '비거주 1주택자'라는 지적받았습니다.안 후보자는 자금 조달 경로와 관련해선 이전 주택의 전세보증금과 저축 등으로 취득했다며 증여 사실은 없다고 말했습니다.그는 "1주택은 16년간 장기간 보유 했고 중간에 팔지 않아 차익 실현은 없었다"며 '투기'는 아니라고 설명했습니다.그는 "(동대문구 아파트) 재개발이 끝나고 2025년 1월 준공됐는데 당시에는 아이들이 대학 진학을 앞둔 상황이라서 입주하기가 곤란한 부분이 있었다"며 "자녀의 학업이 정리되는 대로 조속히 입주하도록 하겠다"고 말했습니다.국민의힘 안상훈 의원은 안 후보자에게 "3억 3500만 원에 매입한 주택이 재개발 이후 아파트 호가가 약 16억 원에 이른다"고 지적했습니다.그러면서 해당 동대문구 아파트가 동대문구보에 토굴로 기재된 무허가 건축물인 점을 들어 "가족이 같이 살려고 무허가 토굴을 산 것이냐"고 물었습니다.이에 안 후보자는 "매입 당시 전 주인이 살고 있었고 2006년부터 해당 주택에 개별 공시가격이 있어서 정상적으로 재산세를 납부한 주택"이라며 "지방 근무와 재개발로 실거주하지 못한 부분이 있다"고 설명했습니다.아울러 이재명 정부가 추진 중인 부동산 세제 개편안과 관련해서는 "현재 세제 개편안은 실거주 중심 주택시장을 정착하려는 취지로 이해하고 있다"며 "제 경우 실거주하지 못한 부분은 송구스럽다"고 재차 사과했습니다.(사진=연합뉴스)