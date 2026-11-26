▲ 안덕수 국세청장 후보자가 26일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다.

안덕수 국세청장 후보자는 오늘(26일) 세무조사권이 남용되고 있다는 지적에 "우려하는 일이 없도록 법과 원칙에 따라 공정하게 하겠다"고 말했습니다.안 후보자는 이날 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에서 국민의힘 이종욱 의원의 지적에 "세무조사의 독립성이나 중립성은 국세 행정의 신뢰와 관련한 중요한 원칙"이라며 이렇게 답했습니다.이 의원은 "어느 정권이나 논란이 있었지만 현 정부 들어서 세무조사권이 남용이 되고 있다는 게 일반적인 평가"라며 "물가·부동산·주식·암표 업자 등 엄청나게 많은 세무조사가 기획 조사나 수시 조사라는 이름으로 하고 있다"고 비판했습니다.또 "대통령이 한마디 하면 며칠 뒤 국세청이 바로 달려들어 세무조사 계획을 발표하는 식은 굉장히 걱정스럽다"고 덧붙였습니다.안 후보자는 이와 관련해 "구체적인 탈루 혐의가 있을 경우에만 세무조사를 하고 있다"며 "특히 물가 관련은 담합이나 사재기로 폭리를 취하고도 세금을 납부하지 않은 부분이 문제가 되는 것"이라고 답했습니다.안 후보자는 '앞으로도 기획 세무조사를 마음대로 할 거냐'는 이 의원의 질의에 "임명된다면 우려하는 그런 부분이 없도록 법과 원칙에 따라 공정하게 운영하겠다"고 답했습니다.안 후보자는 민주당 문진석 의원이 '부당한 이익을 취하는 의심이 있는데 아무 조치도 안 하는 것은 오히려 더 이상한 것이 아니냐'고 언급하자 "탈루 혐의를 국민께 알려 성실 신고를 유도하기 위한 목적"이라고 답했습니다.안 후보자는 세무조사 부담에 대한 지적에는 "현장 조사를 축소하는 대책이 현재 시행 중인데, 이를 더 확대하는 방안을 강구하도록 하겠다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)