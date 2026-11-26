▲ 안덕수 국세청장 후보자가 26일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다.
안덕수 국세청장 후보자는 오늘(26일) 세무조사권이 남용되고 있다는 지적에 "우려하는 일이 없도록 법과 원칙에 따라 공정하게 하겠다"고 말했습니다.
안 후보자는 이날 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에서 국민의힘 이종욱 의원의 지적에 "세무조사의 독립성이나 중립성은 국세 행정의 신뢰와 관련한 중요한 원칙"이라며 이렇게 답했습니다.
이 의원은 "어느 정권이나 논란이 있었지만 현 정부 들어서 세무조사권이 남용이 되고 있다는 게 일반적인 평가"라며 "물가·부동산·주식·암표 업자 등 엄청나게 많은 세무조사가 기획 조사나 수시 조사라는 이름으로 하고 있다"고 비판했습니다.
또 "대통령이 한마디 하면 며칠 뒤 국세청이 바로 달려들어 세무조사 계획을 발표하는 식은 굉장히 걱정스럽다"고 덧붙였습니다.
안 후보자는 이와 관련해 "구체적인 탈루 혐의가 있을 경우에만 세무조사를 하고 있다"며 "특히 물가 관련은 담합이나 사재기로 폭리를 취하고도 세금을 납부하지 않은 부분이 문제가 되는 것"이라고 답했습니다.
안 후보자는 '앞으로도 기획 세무조사를 마음대로 할 거냐'는 이 의원의 질의에 "임명된다면 우려하는 그런 부분이 없도록 법과 원칙에 따라 공정하게 운영하겠다"고 답했습니다.
안 후보자는 민주당 문진석 의원이 '부당한 이익을 취하는 의심이 있는데 아무 조치도 안 하는 것은 오히려 더 이상한 것이 아니냐'고 언급하자 "탈루 혐의를 국민께 알려 성실 신고를 유도하기 위한 목적"이라고 답했습니다.
안 후보자는 세무조사 부담에 대한 지적에는 "현장 조사를 축소하는 대책이 현재 시행 중인데, 이를 더 확대하는 방안을 강구하도록 하겠다"고 했습니다.
(사진=연합뉴스)
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