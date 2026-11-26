▲ 국민의힘 장동혁 대표가 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

친한(친한동훈)계에 대한 징계가 조작됐다는 의혹 제기로 내홍을 겪고 있는 국민의힘은 오늘(26일) 최고위원회의에서 당권파가 친한계가 공개 충돌하며 난맥상을 고스란히 노출했습니다.당권파 김민수 최고위원이 먼저 무소속 한동훈을 향해 "징계가 조작됐다면 법정으로 가라"고 하자, 친한계 우재준 의원이 장동혁 대표에게 '한동훈 기획 제명' 의혹에 대한 해명을 요구했고, 이에 당권파 의원들이 일제히 반격하며 고성이 오갔습니다.이런 가운데 일부 중진과 친한계는 원내지도부에 의혹 소명을 위한 의원총회 소집까지 요청하면서 당내 갈등이 고조되는 모습입니다.이날 갈등의 포문은 당권파 원외 김민수 최고위원이 열었습니다.그는 "나라 걱정 없는 일부 우리당 의원들은 한동훈을 복당시키겠다는 고민으로 밤을 지새운다. 부끄러운 자화상"이라며 "한동훈 의원님, 징계가 조작됐다면 법정으로 가시라. 당원게시판 사건이 100% 조작이라는 확신이 있다면 국회의원직을 거시기 바란다"고 말했습니다.그러자 친한계 우재준 청년최고위원은 "장동혁 당 대표의 사적 징계 의혹은 최고위의 심의의결권을 침해하고 윤리위의 독립성을 무너뜨린 중대한 사안"이라며 "(당대표가) 외부인을 이용해 윤리위를 형해화하고 당의 징계권을 사적으로 장악하고, 자신과 의견이 다른 인물들을 솎아내는 데 그 권한을 휘둘렀다면 이는 명백한 권한 남용"이라고 맞받았습니다.이어 "장 대표께 요구한다. 이번 정치적 징계 사건에 대해 얼마나 알고 있었는지, 어디까지 개입했는지 소상히 밝히라"면서 "최고위의 심의의결권을 침해하고 당 운영의 공정성과 투명성에 대한 신뢰를 훼손한 데 공개적으로 사과하라"고 촉구했습니다.우 최고위원의 말이 끝나자마자 당권파는 장 대표 엄호에 나섰습니다.조광한 최고위원은 "때만 되면 연탄가스처럼 스며들어 당에 해악을 끼치는 민주당 세작 역할을 하는 불량 정치인들을 우리 당원들께서는 꼭 정리해 주실 것"이라고 언급했습니다.신동욱 최고위원도 "어떤 근거에서 심의의결권이 침해됐다고 보시는 것이냐. 그렇게 일방적으로 말씀하시면 이 자리의 많은 최고위원이 부당한 심의의결을 한 당사자로 지목된다"면서 불쾌감을 표시했습니다.이에 우 최고위원은 "윤리위가 열리기도 전에 이미 (한동훈) 제명이 결정돼 있었다. 그것도 외부 인사인 최 교수에 의해서였다. 윤리위 판단을 믿고 우리가 심의·의결한 게 절차적으로 정당했다고 생각하느냐"고 반박했습니다.그러자 신 최고위원은 재차 "(윤리위원에게) 이 자리에 나와 설명하실 기회를 드리겠다고 했지만 안 나오셨지 않나. 밖에서 언론플레이를 모아 와서 윤리위가 형해화됐으니 그 당시 결정도 잘못된 것이란 주장은 매우 부당하다"고 맞받았습니다.김민수 최고위원도 언성을 높이며 "그만하세요. 공천을 한동훈한테 받았어도 일은 국민을 위해 하세요"라고 맹공했습니다.우 최고위원은 침묵하는 장 대표를 향해 "장 대표님, 저도 제명하려고 했습니까? 그 (의혹을 폭로한) 교수 파일에는 우재준을 제명하고 청년최고위원을 교체하려는 계획까지 나온다"고 목소리를 높였습니다.우 최고위원은 회의 종료 후 기자들과 만나 "(장 대표가 비공개로) 저한테 딱 한 마디 하셨다. '탈당과 창당이라는 좋은 제도가 있다'고"라며 "저는 답변하지 않았다. 잘못된 발언이라고 생각한다"고 말했습니다.이어 "윤리위 속기록만 공개해주면 지금 나온 여러 증언을 충분히 확인할 수 있을 것"이라고 주장했습니다.공방을 지켜보던 지도부는 굳은 표정을 숨기지 못했습니다.정점식 원내대표는 고성이 오가는 가운데 언짢은 기색을 내비치며 국회 운영위원회 참석차 이석했습니다.임이자 정책위의장은 "정책에 올인해서 당 지지율이 조금 올라가는가 싶으면 또 이런 문제가 터지고…"라며 착잡한 얼굴이었습니다.이런 와중에 비당권파 중진들마저 참전하면서 판이 커지는 형국입니다.4선 한기호 의원은 전날 국민의힘 의원들의 단체 텔레그램 대화방에 조작징계 의혹을 규명할 의원총회 소집을 요구하는 글을 올렸고, 친한계 등 15명이 동의 의사를 밝힌 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)