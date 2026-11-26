▲ 국민의힘 정점식 원내대표가 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 장동혁 대표.

국민의힘 정점식 원내대표는 오늘(26일) 여권이 이른바 '조작기소 특검'을 가동하고 조희대 대법원장 탄핵을 추진하는 데 대해 "'탈옥특검'과 대법원장 탄핵은 결국 '감옥행 급행열차'가 될 것"이라고 말했습니다.정 원내대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이 대통령은 이용철 법무부 장관 후보자를 임명하고 탈옥특검이 출범하고 조희대 대법원장을 탄핵하면 탈옥은 성공이라고 환호하고 있을 것이나 대통령이 탈옥을 위해 저지른 죄악은 오히려 대통령을 감옥으로 끌고 갈 것"이라며 이같이 언급했습니다.그는 '조작기소 특검' 후보 추천을 하지 않겠다는 뜻을 재차 밝히며 "이미 결론이 정해진 사기 도박판에 들어갈 이유가 없다"고 말했습니다.그러면서 "오늘 추천받을 특검 후보자들에게 미리 경고한다. 탈옥특검의 목표는 애초부터 없는 조작기소를 날조하고 위조하는 것으로, 탈옥특검은 수사가 아니라 범죄 은닉을 위해 급조된 '공소 취소용 떴다방"이라며 "특검 후보자들이 파렴치한 재판 부정행위의 공범이 되고자 한다면 굳이 말리지 않겠으나 법의 심판은 피할 수 없다는 것을 명심하길 바란다"고 경고했습니다.아울러 정 원내대표는 이 대통령이 최근 국무회의에서 강남 3구 고가 아파트 가격 하락을 거론하며 '부동산 시장 조정론'을 언급한 것을 두고 "최근 강남 3구의 고가 아파트 가격 하락은 조정이 아니라 일시적 관망세에 불과하다"며 "무엇보다 대통령은 강남구청장이 아니다. 강남 3구 고가 아파트 가격만 보지 말고 시장 상황 전반을 보라"고 말했습니다.이어 "부동산 시장을 더 이상 망가뜨리지 않으려면 상식을 거스르고 경제학에 맞서 싸우는 정부의 정책 기조를 과감히 전환해야 한다"며 "정책 전환의 첫걸음으로 20년 전 설계된 재건축초과이익환수제 폐지 논의부터 시작할 것을 제안한다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)