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▲ 광고업체에 후기 의뢰하는 성형외과

중국 해킹조직으로부터 국내 포털사이트 계정을 대거 사들여 성형외과 관련 허위 후기를 작성한 병원 관계자와 광고업체 관계자들이 경찰에 붙잡혔습니다.서울경찰청 사이버수사과는 정보통신망법 위반(정보통신망 침입), 형법상 컴퓨터등장애업무방해, 의료법 위반 등 혐의로 성형외과 4곳과 광고 대행사 1곳, 직영 광고업체 2곳 및 해킹조직 조직원 등 52명을 검거해 지난달 29일 송치했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.이 가운데 중국 해킹 계정 판매 조직원 2명은 구속 상태로 송치됐습니다.성형외과와 광고업체들은 2021년 8월부터 올해 7월까지 중국 해킹조직으로부터 한국 포털사이트 계정 800여 개를 사들여 성형외과 관련 카페와 미용·의료 정보 플랫폼 등에 허위 후기 게시물과 댓글 8천400여 건 등을 작성한 혐의를 받습니다.성형외과들은 광고대행사에 허위 후기 작성을 의뢰하거나, 직영 광고업체를 설립해 수십 명을 고용한 뒤 직접 허위 후기와 댓글을 작성한 것으로 조사됐습니다.광고 대행업체들은 병원에서 받은 환자의 수술 정보와 사진 등을 활용해 실제 환자가 작성한 것처럼 후기를 썼습니다.이들은 중국 칭다오에 있는 해킹조직이 텔레그램을 통해 판매한 포털 계정을 구매한 것으로 드러났습니다.해당 계정은 성형외과 관련 카페 등에 가입할 수 있는 국내 포털사이트 계정으로, 대부분 여성 명의였습니다.광고 대행업체들은 해킹 조직으로부터 포털 실명 계정을 개당 3만 원, 비실명 계정은 개당 1만 원가량에 사들였으며, 일부 계정은 성형외과 직영 광고업체에 5만 원가량에 재판매했습니다.허위 후기 댓글 100개당 50만 원, 후기 글은 건당 4만 원을 병원 등으로부터 받았으며 상위노출 작업에 대해서는 월 500만 원 상당을 받았습니다.경찰은 지난해 12월 계정 해킹 사건을 수사하던 중 피해자 계정으로 성형외과 관련 허위 후기가 올라온 사실을 확인하고 수사에 착수했습니다.이어 계좌 추적 등을 통해 계정 판매 대금을 중국 해킹조직에 전달한 중국 국적 조직원 2명을 특정해 검거했습니다.경찰은 수사를 통해 확인된 허위 후기 게시물에 대해 포털사이트 등에 삭제와 차단을 요청해 추가 피해를 막았다고 강조했습니다.경찰은 계정 판매 총책에 대해 인터폴 적색수배를 요청하는 한편 범죄수익을 몰수·추징 보전하고 조직적으로 허위 후기를 작성하는 광고업체 등에 대한 수사를 이어갈 방침입니다.(사진=서울경찰청 제공, 연합뉴스)