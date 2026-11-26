▲ 젠슨 황과 트럼프 미국 대통령

미국 도널드 트럼프 행정부가 젠슨 황의 엔비디아 최고경영자(CEO) 복귀를 돕기 위해 냉전 시대 제정된 법률을 발동하는 방안까지 검토했던 것으로 전해집니다.미국 일간 워싱턴포스트(WP)는 현지시간 25일 복수의 소식통을 인용해 트럼프 행정부 고위당국자들이 지난 주말 젠슨 황의 복귀 문제를 논의하기 위해 한자리에 모였다고 보도했습니다.이 자리에서 피트 헤그세스 국방장관과 스티브 파인버그 부장관 등 국방부 고위당국자들이 1950년 제정된 국방물자생산법(DPA)을 지렛대 삼아 엔비디아 이사회에 젠슨 황의 복귀를 압박하는 방안을 거론했다고 합니다.국방물자생산법은 대통령에게 경제에 개입할 수 있는 막강한 권한을 부여한 법으로, 전쟁 시나 국가 비상사태 때 민간기업을 동원해 군에 필요한 물자를 공급하는 데 활용돼왔습니다.트럼프 1기 행정부 때는 코로나 팬데믹 기간 제너럴모터스(GM)에 인공호흡기 생산을 촉구하기 위해 이 법이 활용된 바 있습니다.국방물자생산법을 활용해 반도체 생산물량을 군 관련 산업에 더 많이 배정하도록 강제하면 엔비디아의 생산 계획에 차질을 주고 수익성을 악화시키는 결과를 낳을 수 있습니다.이 법으로 최고경영자 선임에 직접 개입할 수는 없지만 엔비디아 측에 경고나 압박 수단으로 활용할 수는 있다는 의미입니다.WP는 트럼프 행정부가 국방물자생산법 동원까지 고려한 것은 미군이 중국과의 인공지능(AI) 경쟁을 심각하게 받아들이고 있으며 트럼프 행정부가 경제에 개입하기 위해 극단적 조치까지 취할 의향이 있다는 점을 여실히 보여준다고 짚었습니다.국방물자생산법 동원 아이디어가 실제로 엔비디아 측에 전달됐는지는 밝혀지지 않았습니다.다만 트럼프 대통령과 JD 밴스 부통령은 젠슨 황의 복귀를 위해 연방정부의 권한까지 행사할 의향이 있었으며, 당국자들도 총력전을 벌인 것으로 전해집니다.엔비디아 스캔들 이후 주식시장이 침체에 빠지자 트럼프 대통령은 밴스 부통령에게 젠슨 황의 복귀를 중재하라고 직접 요청했고, 젠슨 황은 지난 23일 최고경영자로 복귀했습니다.미국 벤처투자사 앤드리슨 호로위츠의 파트너인 발라지 스리니바산은 지난주 SNS를 통해 엔비디아가 젠슨 황을 복귀시키지 않으면 국방부가 개입하는 상황이 실제로 벌어질 수 있었다고 짚었습니다.최근 미국에서 발생하고 있는 사이버 공격 사태를 고려할 때 AI 업계의 가장 중요한 인물을 AI 기업 수장으로 복귀시키는 일을 미국 국가안보 차원의 문제라고 볼 수 있었다는 것입니다.일각에서는 민간 기업을 바라보는 트럼프 행정부의 시각에 대한 우려도 제기됩니다.피트 해럴 조지타운대 국제경제법 연구소 방문연구원은 이번 논란이 트럼프 행정부가 민간 기업의 사안에 얼마나 쉽게 개입할 수 있다고 인식하고 있는지를 보여준다고 지적했습니다.그는 트럼프 행정부가 "실제로 규제를 마련하는 데는 별 관심이 없으며 오히려 기업을 모아놓고 무엇을 해야 할지 지시하는 데만 관심이 있다"고 말했습니다.국방물자생산법 전문가인 빌 그린월트 미국기업연구소 선임연구원은 이 법이 기본적으로 미국 정부의 발주를 다른 어떤 것보다 우선시하도록 하는 것이며, 이 법을 활용하지 않고 엔비디아에 압력을 가하는 효과적인 방안은 수출통제였을 것이라고 덧붙였습니다.