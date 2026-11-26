▲ 조희대 대법원장이 24일 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다.

여권의 조희대 대법원장 탄핵소추 추진을 공식화한 것을 두고 법원 내부에서 비판이 잇따르는 상황에서 이른바 '조작기소 특검법'을 비롯해 그간 여권 주도로 처리된 법안을 비판하는 목소리가 계속해서 나오고 있습니다.법조계에 따르면 김정아(51·사법연수원 31기) 인천지법 부천지원 부장판사는 어제(24일) 법원 내부망 '코트넷'에 '침묵을 깨는 이유 - 제발 재판에 매진하고 싶습니다'라는 제목의 게시글을 올렸습니다.김 부장판사는 하급심 약화 심화가 우려되는 대법관 증원에 반대하고, 사회적 약자에게 극심한 피해가 예상되는데도 대책이 충분히 논의되지 않은 채 이뤄진 형사소송법 개정에 절망을 느꼈다고 밝혔습니다.윤석열 정부 때의 검찰권 오남용 의혹을 수사하는 '조작기소 특검법'을 두고는 "이른바 선출 권력이 인정하는 특별사건들에 대해서만 한정적으로 '검사에 의한 수사', '신속한 재판'이 보장되는 시대가 도래했다"고 비판했습니다.김 부장판사는 "정치권력이 원하는 결론이 도출되지 않으면 탄핵 대상 또는 법왜곡죄의 피고인이 되는 길이 열리게 됐다"고 덧붙였습니다.그는 그러면서 "법관들의 침묵에는 여러 의미가 있겠다. 저는 재판 과정이나 결론을 두고 불필요한 오해를 사고 싶지 않았다. 지금 논쟁이 시비(是非)의 문제가 아니라 정치권력의 이해(利害)의 문제라는 생각이 들어 말을 보태고 싶지 않았다"며 "이제 제발 재판에 매진하고 싶다"고 적었습니다.더불어민주당이 지난 20일 조 대법원장 탄핵소추를 당론으로 채택한 뒤 법원 내부망에는 이를 규탄하는 취지의 글과 댓글이 잇따랐습니다.전날 창원지법의 하반기 정기 전체 판사회의에선 "재판을 이유로 한 법관 탄핵 등 권력 분립과 헌법 질서를 위태롭게 하는 시도에 대해 깊은 우려를 표한다"는 입장이 나왔습니다.이번 일과 관련해 개인 의견이 아닌 법원 단위의 집단 입장문이 나온 것은 처음입니다.(사진=연합뉴스)