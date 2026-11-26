최대주주 특혜 논란에 휩싸였던 이정재가 수척해진 얼굴로 공식 석상에 나타났다.



이정재는 25일 오후 열린 제47회 청룡영화상 시상식에 故 안성기의 공로상 시상자로 참석했다. 이정재는 무대에 올라 "이 상을 전하러 나오면서, 몇 번을 망설였다. 이 자리에 안 계시기 때문입니다"라는 말로 선배를 떠나보낸 안타까운 마음을 전했다.



이어 故 안성기의 공과 업적을 기리는 헌사를 읽어 내려갔다. 이정재는 "몇 해 전부터 선배님은 긴 싸움을 하셨다. 힘드셨을 텐데, 내색하지 않으셨습니다. 오히려 걱정하는 저희를 먼저 다독이셨습니다"라며 고인의 투병 생활을 언급했다.



또한 "그리고 약속하셨습니다. 새로운 영화로 여러분을 뵙겠다고, 그 말씀을 하실 때, 얼마나 진심이셨는지 저희는 압니다"라고 말하면서는 감정을 주체하지 못해 오열하는 모습을 보이기도 했다.



검은색 수트에 검정색 뿔테 안경을 끼고 무대에 등장한 이정재는 한층 수척해진 모습이었다.



이정재는 자신이 설립한 소속사 아티스트컴퍼니와 9대 1 비율의 수익 정산 계약을 맺고, 수익 배분 기준 40억 원을 설정해 최대주주 특혜 논란에 휩싸였다. 여기에 개인 소유 부동산과 사업체 등을 통해 사적 이익을 취했다는 의혹이 제기됐다. 아티스트컴퍼니는 이를 부인하며 해당 보도를 한 매체에 대해 법적 대응을 예고한 상황이다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)