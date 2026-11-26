▲ 브리핑하는 이재호 연수구청장

이재호 인천시 연수구청장은 옛 송도유원지 인근 테마파크 부지의 오염 토양 정화 지연과 관련해 "시장이 나서야 한다"고 밝혔습니다.이 청장은 오늘(26일) 연수구청에서 열린 브리핑에서 "많은 법을 다 검토했지만 (구가) 할 수 있는 것은 오염 토양 정화 명령 말고는 없다"며 "땅을 파는 시가 그 역할을 맡아야 한다"고 강조했습니다.이어 인천시 차원의 조치 방식을 묻는 질의에 "모든 걸 다 동원해도 된다고 생각한다"며 "시장의 강력한 행정력을 요구하는 것"이라고 답했습니다.오늘 브리핑에서 이 청장은 옛 송도유원지 일대 부지에 임대주택을 조성하자고 제안한 더불어민주당 송영길 의원도 강하게 비판했습니다.앞서 송 의원은 지난 8월 인천시청 기자 간담회에서 부영주택이 소유한 옛 송도유원지 일대 부지에 노후계획도시 정비에 따른 이주민을 위한 임대주택을 조성하자고 제안했습니다.이 청장은 "원도심 재건축 이주 대책은 민간 기업에 특혜를 주면서까지 풀 문제는 아니다"라며 "토양 오염조차 정화되지 않은 부지에 주민들을 이주시키자는 제안은 시민 건강과 공공성을 외면한 발상"이라고 지적했습니다.또, 이 같은 자신의 반대에 '바보 같은 일'이라고 비판한 송 의원의 최근 라디오 방송 발언과 관련해서도 "구청장은 국회의원의 하급자나 부하 직원이 아니다"라며 공개 사과를 요구했습니다.부영주택은 2015년 10월 옛 송도유원지 인근 부지 104만㎡를 매입해 테마파크(49만여㎡)와 아파트·상가(53만여㎡)를 조성하는 사업을 추진하기로 했으나 11년 넘게 사업이 표류하고 있습니다.부영 측은 2018년 12월부터 최근까지 4차례 오염 토양 정화 명령을 받았지만 정화계획서를 제출하지 않았습니다.(사진=연합뉴스)