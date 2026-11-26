▲ 침수된 도로에서 경찰관이 빗물받이 뚜껑을 열고 있다. (자료사진)

앞으로는 도로가 물에 잠겨도 빗물받이 위치를 쉽게 확인할 수 있게 됩니다.행정안전부는 도로가 침수됐을 때도 빗물받이를 쉽게 찾을 수 있도록 '빗물받이 위치 알림 표시 가이드라인'을 마련해 배포한다고 밝혔습니다.기후에너지환경부도 다음 달 '공공하수도시설 운영·관리 업무지침'을 개정해 빗물받이 위치 표시 요령을 반영할 계획입니다.도로가 침수되면 빗물받이도 물에 잠겨 위치를 파악하기 어렵고, 막힌 빗물받이를 뚫어 신속하게 물을 빼내기도 어렵습니다.이에 지방자치단체들이 빗물받이 위치를 알리는 표시를 부착하고 있지만, 형태가 제각각이어서 시민들이 한눈에 알아보기 어려웠습니다.행안부는 앞서 적은 비용으로 부착할 수 있는 스티커형 알림 표시 표준을 마련해 배포했습니다.행안부와 기후부는 '빗물받이 정비 우수 사례집'도 배포합니다.사례집에는 관내 빗물받이 8천34곳을 전수 조사해 위치와 규격, 상태 등을 한눈에 파악할 수 있는 공간정보 기반 관리체계를 구축한 강원 홍천군 등 30건의 우수 사례가 담겼습니다.두 부처는 올여름 '빗물받이 정비 전담팀'을 예년보다 한 달 일찍 가동하고, 장마가 시작되기 전까지 빗물받이 한 곳당 평균 2.1차례 정비했다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)