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▲ 계약서에 사인하는 롯데 레이예스

프로야구 롯데 자이언츠가 외야수 빅터 레이예스와 총액 180만 달러에 재계약했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.레이예스는 2024시즌 롯데에 입단한 뒤 3년 연속 전 경기에 출장해 3시즌 연속 최다 안타를 때려냈습니다.지난 3년 동안 타율 0.347, 46홈런, 600안타를 남겼고, 득점권 타율은 0.399에 달했습니다.특히 2026시즌에는 타율 0.363, 18홈런, 211안타를 쳐내며 KBO리그 단일 시즌 최다 안타 신기록을 경신했습니다.롯데 구단은 "레이예스가 지난 3년간 보여준 타격 생산성과 철저한 자기관리, 팀 융화력을 높이 평가해 4년 연속 함께하기로 결정했다"고 밝혔습니다.레이예스는 "팀의 우승에 힘을 보태기 위해 롯데와 함께하기로 결정했다"며 "우승이라는 꿈을 현실로 만들기 위해 싸울 준비가 되어 있다"고 말했습니다.재계약을 마친 레이예스는 2027년 스프링캠프 일정에 맞춰 팀에 합류합니다.(사진=롯데 자이언츠 제공, 연합뉴스)