어제(25일)까지만 해도 찬 공기가 우리나라를 덮고 있었지만 오늘은 따뜻한 남서풍이 불어 들면서 낮에 포근하겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 16도, 전주는 17도까지 오르면서 어제 낮보다 10도가량 기온이 높겠습니다.



내일까지는 평년 수준을 훌쩍 웃도는 온화함이 계속되겠고요.



주말부터는 기온이 제자리를 찾아가겠습니다.



동해안 지역의 대기가 무척 건조합니다.



지난 토요일부터 현재까지 동해안에는 건조특보가 내려져 있습니다.



여기에 바람도 강하게 불어듭니다.



강한 바람에 불이 붙으면 작은 불씨도 큰 불로 이어질 수 있는 만큼 불씨 단속 철저하게 해 주셔야겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 한번 살펴보겠습니다.



청주의 낮 최고 기온 16도, 광주와 울산은 17도까지 오르겠습니다.



금요일인 내일은 중부를 중심으로 비가 내릴 텐데요.



양은 1mm 안팎으로 많지 않겠고요.



토요일에는 충청 이남 지역을 중심으로 비나 눈이 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)