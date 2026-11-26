<앵커>



개봉 영화 소식입니다.



박훈정 감독의 신작 '슬픈 열대'와 집을 소재한 공포 영화 두 편 등 신작들을 이주형 기자가 소개해 드립니다.



<기자>



[슬픈 열대 / 감독 : 박훈정 / 주연 : 이신영, 박유림, 김명민, 박해수, 임백굉, 이웬 첸]



'슬픈 열대'는 '신세계', '마녀'의 박훈정 감독이 3년 만에 내놓은 신작입니다.



버려진 아이들을 킬러로 키워낸 조직 '슬픈 열대'의 사부 김명민이 피살되자 형제처럼 자란 조직원 사이에 균열이 생기고 피의 복수가 시작되는 이야기가 태국의 도심과 정글을 무대로 펼쳐집니다.



한국어, 중국어, 영어 등 6개 언어와 여러 나라 배우가 뒤섞이는 박훈정표 액션 느와르입니다.



[박훈정/감독 : 이 영화는 조금 더 홍콩 영화스러울 것 같습니다. 현대 무협적인 스타일이라든가 그런 것들을 좀 많이 넣고 싶었어요.]



[김명민/배우 : 틀에 박힌 그런 노멀한 액션이 아니라 뭔가 감독님께서 요구하신 거는 우아한 춤을 추듯 어떤 선이 살아있는 그런 액션….]



---



[완벽한 집 / 감독 : 정용기 / 주연 : 장규리, 배종옥]



집 혹은 부동산을 소재로 한 공포 영화 두 편이 한꺼번에 개봉합니다.



먼저 '완벽한 집'은 주거 불안에 시달리는 한 청년이 고급 주택에 사는 한 노인과 무상 동거하면서 벌어지는 이야기를 그립니다.



친절하고 다정했던 노인은 점차 수상한 행동을 하고 청년은 집에 숨겨진 비밀을 의심하기 시작합니다.



[배종옥/배우 : 현실에 딱 발 붙여 있는 지금 우리가 고민하고 있는 문제를 기본으로 이야기를 풀어갔다는 것 그 자체가 되게 마음에 들었고….]



---



[고인 아파트 / 감독 : 김태경 / 주연 : 유선, 이서연, 이천무]



'고인 아파트'는 재건축 예정인 낡은 아파트에 이른바 몸테크를 하러 들어간 가족이 기이한 현상에 시달리는 이야기입니다.



내 집 마련의 소망을 품은 인물이 가족이 위협받는 상황에서 느끼는 심리적 공포를 그립니다.



---



[미트 페어런츠4 / 감독 : 존 햄버그 / 주연 : 벤 스틸러, 아리아나 그란데, 로버트 드니로, 오웬 윌슨]



'미트 페어런츠4'는 1편이 나온 지 벌써 26년이 된 할리우드의 대표 코미디 프랜차이즈 영화입니다.



1편에서는 장인 로버트 드 니로의 까다로운 자격 심사를 통과하려고 안간힘을 썼던 벤 스틸러가 이번에는 입장이 바뀌어서 며느리를 까다롭게 고르는 예비 시아버지 역할을 맡았습니다.



FBI 인질 협상가 출신의 똑 부러지는 예비 며느리역은 아리아나 그란데가 연기합니다.



---



[헥스:마녀왕국 / 감독 : 제이슨 핸드]



'헥스:마녀왕국'은 디즈니 65번째 장편 애니메이션 영화입니다.



평범한 일상을 보내던 마녀 모녀 빌리와 앨리스가 어쩌다 열린 포털을 통해 마법 세계 헥스로 들어가면서 벌어지는 일을 그렸습니다.



(영상취재 : 신진수·박진호, 영상편집 : 전민규, VJ : 오세관)