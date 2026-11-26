<앵커>



유기동물에게 새로운 가족을 만나는 일은 쉽지 않습니다. 구조 이후 치료와 사회화 교육, 입양까지 체계적으로 지원하는 전문보호시설이 인천에 처음으로 문을 열었습니다.



윤영현 기자의 보도입니다.



<기자>



지난달 거리를 떠돌다 구조된 유기견들입니다.



지난해 인천에서 구조된 유실·유기동물은 4천500여 마리에 달하지만, 이 중 1천300마리는 새 가족을 찾지 못해 안락사됐습니다.



이런 유기동물들이 입양될 때까지 치료와 교육을 받을 수 있는 전문보호센터가 인천에 처음 문을 열었습니다.



인천시가 직접 운영하는 동물복지 전용 보호센터입니다.



기존 보호시설과 달리 건강검진과 치료는 물론, 사람과 친해지는 사회화 교육과 행동 교정까지 이뤄집니다.



[박찬대/인천시장 : 앞으로 군, 구에서 구조한 동물을 보호센터로 데려와 검역하고 치료합니다. 사람들과 다시 친해지고 마음을 여는 시간을 갖게 됩니다.]



입양 이후 다시 버려지는 일을 막기 위해 전문 훈련사와 교육장을 마련하고, 입양 희망자를 대상으로 교육도 진행합니다.



[이윤미/인천시 반려동물복지팀장 : 사회화 과정 교육과 행동 교정을 통해서 입양된 가정에서 잘 생활할 수 있도록 저희가 지원할 예정입니다.]



동물보호단체들도 전문적인 보호와 교육이 입양 활성화로 이어질 것으로 기대하고 있습니다.



[이효정/도로시 동물보호단체 대표 : 시민들이 더 많은 입양을 하러 올 수 있는 기회가 생길 것이고, 유기동물이 더 안전하게 입양 갈 수 있는 공간이 생겼기 때문에 너무 감사합니다.]



인천시는 센터를 중심으로 구조부터 입양, 사후 관리까지 아우르는 동물복지 체계를 확대해 나갈 계획입니다.



(영상취재 : 임동국)