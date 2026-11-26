<앵커>



나로우주센터를 중심으로 구축될 '우주발사체 산업클러스터'의 핵심 사업인 국가산업단지 조성이 본격화됐습니다. 고흥에 우주발사체의 제조부터 발사까지, 전 주기 생태계가 완성될지 기대가 모입니다.



KBC 김연준 기자입니다.



<기자>



누리호가 발사되는 나로우주센터에서 차로 5분 거리.



이 일대에 축구장 213개 크기의 '우주발사체 국가산단' 조성이 본격 추진됩니다.



정부가 산단 계획을 최종 승인한 겁니다.



오는 2030년 준공을 목표로 3천800억 원이 투입될 계획.



1조 6천억 원 규모의 '우주발사체 산업클러스터' 구축을 위한 핵심 사업입니다.



산단에는 국방과학연구소의 연구시설과 우주발사체 부품·제조 기업이 들어설 예정.



이미 한화에어로스페이스, 이노스페이스 등 11개 기업이 입주 협약을 맺는 등 기업들의 관심이 높습니다.



[공영민/고흥군수 : 국가산단이 조성되면 입주하겠다는 업체들만 해도 한 80여 개 정도 된다. 그중에서 우주발사체 관련 소재·부품·장비 기업들 외에도 다양한 그러니까 통신·컴퓨터·전자.]



클러스터의 또 다른 축인 시험·발사시설 구축도 속도를 내고 있습니다.



발사체 기술사업화센터는 예타가 면제돼 연차별 투자가 진행됩니다.



민간 발사장은 1단계인 고체발사장이 연내 완공될 예정입니다.



[공영민/고흥군수 : (내년부터) 민간 우주선이 나로우주센터 민간 발사장에서 발사가 됩니다. 2030년까지 2단계가 완공하는데, 그때 되면 액체·고체 연료를 쓰는 우주선이 다 발사될 수 있기 때문에….]



국가산단까지 조성된다면 발사체 연구부터 제조, 시험, 발사로 이어지는 체계가 완성됩니다.



고흥군은 국도 확장 사업과 제2우주센터, 우주항공산업진흥원 유치 등으로 클러스터의 기반 확충을 이어간다는 계획.



국가산단 조성이 본격화되며 고흥이 우주산업 전 주기 생태계 구축에 첫발을 떼게 됐습니다.



(영상취재 : 박명신 KBC)



KBC 김연준