<앵커>



대학수학능력시험이 도입된 지도 벌써 30년이 훌쩍 넘었습니다. AI 기술이 날로 발전하면서 오지선다형 문제로 과연 수험생들의 지식과 역량을 평가할 수 있겠냐는 푸념들이 터져 나오고 있는데요.



6년 뒤 수능을 치를 초등학생들에게 인공지능이 어떤 영향을 미치고 있는지, TBC 권준범 기자가 전해드립니다.



<기자>



대구의 한 초등학교, 국어사랑 수업이 한창입니다.



'일상생활 속에서 고유어가 어떻게 활용될까?' 주제 탐구를 위해 아이들을 돕는 건 다름 아닌 AI입니다.



[담임교사 : 지금 1시 정도이니까 1시 7분까지 발표 자료 만들어 보겠습니다.]



삼삼오오 모둠을 이룬 아이들, 뚝딱 방향을 설정하더니 곧바로 토론에 돌입합니다.



자리를 바꿔 자신들의 생각을 공유하는 과정도 거칩니다.



['고유어가 적혀 있는 간판은 몇 개일까'는 괜찮은데, 두 번째는 변경까지만 해도 괜찮을 것 같습니다. 네, 보충하도록 하겠습니다.]



분필 가루가 사라진 학교에서 AI는 어떤 의미일까.



초등 6학년의 입에서 놀라운 대답이 돌아왔습니다.



[임지원/대구팔공초 6학년 : 수능 칠 때도 AI 안경 같은 게 있어서 약간 좀 부담이 될 것 같았는데, AI를 좀 덜 쓰고 싶기도 한데 답이 나오고 편해서 쓰기도 하는 것 같아요.]



선생님은 더 이상 '맞다, 틀리다'를 판단해 주는 사람이 아닙니다.



[윤남호/대구팔공초 교사 : 학생들한테 낯선 도구였는데 요즘은 사실 학용품, 연필, 지우개처럼 일상생활 속 도구거든요. 그래서 그런 도구를 활용해서 학생들이 사고 과정을 최대한 발현시키고 교사의 개입을 최소화하기 위해서….]



대구 지역 초등학교 237곳 가운데 17% 정도인 40곳에서 이런 교육이 시행되고 있는데, 계속 늘어나는 추세입니다.



현재 초등 6학년이 수능을 치르는 건 2032년, 챗GPT가 출시된 2022년 이후 4년 만에 초유의 AI 부정행위 사태가 터졌으니 6년 뒤 어떤 일이 일어날지 가늠조차 어렵습니다.



[이성배/디지스트 뇌과학과 교수 : 부정행위를 완전히 없애는 것을 평가의 목표로 삼는다면, 기술이 발전할수록 이를 우회하려는 시도도 계속될 것입니다. 결국 평가의 목적은 학생이 실제로 무엇을 알고 있고, 어떻게 생각하고 판단할 수 있는지를 확인하는 데 맞춰져야 합니다.]



부정행위를 어떻게 막을 것인가, 이 철 지난 질문보다는 우리 아이들에게 무엇을 가르칠 것인가, 여기에 집중해야 합니다.



변화는 이미 오래전부터 시작됐습니다.



(영상취재 : 이정우 TBC, 디자인 : 김세윤 TBC)



TBC 권준범