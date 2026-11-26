<앵커>



북한 김정은 국무위원장이 어제(25일) 핵시설을 시찰했다고 조선중앙통신이 밝혔습니다. 핵탄두 양산을 과시하듯 공개했는데, 김 위원장은 전술핵을 다양한 영역에서 활용해야 한다고 주문했습니다.



김아영 기자입니다.



<기자>



조선중앙통신은 북한 김정은 국무위원장이 어제 핵물질 생산 및 핵무기 연구 부분 사업을 현지에서 지도했다고 보도했습니다.



[조선중앙TV : 우리 국가의 국체이고 절대적인 힘인 자위적 핵능력의 하급수적 질량적 갱신을 더욱 가속화하여.]



김 위원장이 둘러본 곳은 무기급 핵물질 생산기지와 핵동력 관련 설비 생산기지, 핵무기연구소 등으로, 올해 핵물질과 핵무기 생산 부분의 활동 형태를 총화했다고 통신은 전했습니다.



북한이 공개한 사진을 보면 양산된 핵탄두가 여러 개 전시되어 있는데, 수소탄으로 추정되는 장구형 핵탄두와 함께 대남용 등으로 쓰일 수 있는 전술핵탄두 '화산31' 계열로 분석됩니다.



김 위원장은 특히, 남한을 겨냥해서는 가장 위해적인 적국과 국경을 마주하고 있다고 언급한 뒤 절실한 과제가 있다면서 전술핵의 다영역 활용을 주문했습니다.



[조선중앙TV : 핵무기 제작 부문에서 각이한 사명 수행의 전술핵을 다영역에서 활용화하는 데 주목해야 한다고.]



김 위원장은 핵동력, 즉 핵추진 관련 설비와 장치 등의 성능도 파악하면서 미국이 오커스를 통한 핵 전파 사례를 동북아 지역에 그대로 이식하려 하고, 인근 추종국들의 핵잠수함 보유를 부추기고 있다는 주장도 펼쳤습니다.



한미 정상이 지난해 합의한 바 있는 우리 핵추진잠수함 추진과 더불어 일본의 핵추진잠수함 도입 검토 움직임을 견제하는 발언으로 풀이됩니다.



김 위원장은 또, 비핵화론을 일축하듯 헌법에 의해 영구 고착된 핵 보유국 지위는 절대적으로 불가침적이라고 강조했고, 핵 보유의 실체성과 핵 능력의 질량적 강화는 돌려세울 수 없는 현실이라고 말했습니다.



(영상편집 : 오영택)