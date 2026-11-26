<앵커>



법학적성시험 '리트' 만점자 고 이진우 씨의 부정행위 의혹을 수사하는 경찰이 오늘(26일) 이 씨의 자택과 이 씨가 지난해 수능을 치른 시험장 등을 압수수색하고 있습니다.



여현교 기자입니다.



<기자>



서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 오늘 오전부터 리트 만점자 고 이진우 씨의 서울 관악구 자택과 영훈고등학교를 압수수색하고 있습니다.



영훈고는 이 씨가 지난해 대학수학능력시험을 치른 고사장으로, 경찰은 앞서 교육청에 당시 이 씨의 시험지와 답안지 등의 보존을 요청했습니다.



경찰은 어제 오후에도 이 씨의 자택을 찾아 2시간가량 집주인과 이웃을 상대로 탐문 수사를 벌인 것으로 전해졌습니다.



지난 23일에는 이 씨의 유족을 만나 휴대전화 등 유품을 제출할 의사가 있는지 물었고, 어제는 이 씨에게 생명과학 과목 과외 수업을 했다고 주장한 남성을 참고인으로 불러 조사했습니다.



피의자가 숨지면 보통 '공소권 없음'으로 사건이 마무리되지만, 경찰은 부정행위 여부와 공범 개입 가능성을 밝히겠다며 수사를 이어가고 있습니다.



경찰은 압수물을 분석해 이 씨가 시험에서 전자기기 이용 등 부정행위를 했는지, 이를 도운 조력자가 있는지 여부를 확인할 방침입니다.



(영상편집 : 전민규)