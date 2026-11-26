<앵커>



전국철도노조가 오늘(26일) 오전부터 '안전운행 투쟁'에 돌입했습니다. 이 투쟁으로 일부 열차가 속도를 줄이면서 오늘 오전 출근길 일부 지연에 이어 오후 퇴근길 승객 불편이 예상됩니다.



정혜진 기자가 보도합니다.



<기자>



전국철도노조가 오전 9시를 시작으로 안전운행 투쟁에 돌입했습니다.



안전운행 투쟁은 업무를 중단하는 파업과 달리 작업 수칙과 운행 규정을 철저하게 지키는 방식의 쟁의행위입니다.



기관사들은 열차가 지연됐을 때 속도를 높여 지연 시간을 만회하는 이른바 '회복 운전'을 하지 않고, 제한속도보다 더 낮은 속도로 운행하고 있습니다.



출고 전 점검에서 차량 이상이 발견되면 열차를 내보내지 않습니다.



이번 안전운행 투쟁은 다음 달 4일까지 이어질 예정으로, KTX를 비롯한 일부 열차의 운행에 차질이 빚어질 걸로 예상됩니다.



오늘 열차 운행 속도가 평소보다 늦어지면서, 오전에는 서울역 등 일부 역사에서 출근길 승객 혼란이 빚어졌습니다.



이에 더해, 오늘 저녁 퇴근길에는 승객 불편이 좀 더 예상되는 상황입니다.



코레일은 철도 이용객들에게 열차를 타기 전 코레일 홈페이지나 모바일 앱을 통해 운행 상황을 확인하고, 특히 대학 논술이나 면접 등 중요한 일정이 있는 경우 대체 교통수단을 이용하는 것도 고려해 달라고 당부했습니다.



이번 안전운행 투쟁 기간 동안 승객들은 위약금 없이 승차권을 환불하거나 변경할 수 있습니다.



철도노조는 그동안 인력 부족으로 휴일 근무와 초과 근무를 하면서 열차의 정시 운행을 맞춰왔다고 주장했습니다.



노조는 승진 제도 개선과 추가 수당 지급, 인력 확충 등의 요구가 받아들여지지 않으면 다음 달 10일 오전 9시부터 무기한 총파업에 돌입하겠다는 계획입니다.



(영상편집 : 소지혜)