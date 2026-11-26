<앵커>



한국은행이 올해 마지막 금융통화위원회에서 기준금리를 3.25%로 올렸습니다. 내년 경제 성장률 전망치는 4%대로 크게 높였는데, 내년 추가 금리 인상 가능성도 열어뒀습니다.



권란 기자입니다.



<기자>



한국은행이 기준금리를 연 3%에서 3.25%로 0.25%포인트 인상했습니다.



지난 7월과 8월에 이은 올 하반기에만 세 번째 인상으로, 2년 만에 가장 높은 수준입니다.



최근 증시 불안에도 기준금리를 올린 건 예상을 뛰어넘는 경제 성장세와 좀처럼 잡히지 않는 물가 때문입니다.



반도체 호황에 힘입어 올해 우리나라 수출액이 사상 처음 1조 달러를 넘어선 가운데, 한은은 올해 경제 성장률 전망치를 3.3에서 3.9%로, 내년은 2.9에서 4.1%로 대폭 올렸습니다.



문제는 물가입니다.



지난달 소비자물가 상승률은 2.8%로 여전히 정부 목표치 2% 크게 웃돌고 있습니다.



중동 전쟁 장기화로 국제 유가가 높은 수준을 유지하는 데다, 반도체 호황으로 소득이 늘고 소비가 살아나면 물가를 더 밀어 올릴 수 있다는 게 한은의 판단입니다.



[신현송/한국은행 총재 : 성장세가 한층 강화된 가운데 물가 상승률이 상당 기간 목표 수준을 상회할 것으로 전망되고, 금융 안정 측면의 리스크도 지속되고 있는 만큼 기준금리를 0.25%포인트 인상하는 것이 적절하다고 판단했습니다.]



관심은 앞으로 금리가 얼마나 더 오르냐입니다.



금통위원들은 여섯 달 뒤 기준금리가 최고 3.75%에 이를 가능성도 열어뒀습니다.



내년에 한두 차례 더 금리를 올릴 가능성에 무게가 실린 겁니다.



미국 움직임도 변수입니다.



간밤 발표된 미국 물가지수도 다시 뛰면서 다음 달 미국 금리 인상은 기정사실로 받아들여지는 분위기입니다.



미국이 금리를 더 올리면 원화 가치가 떨어지고 수입 물가가 오를 수 있어 우리로서도 부담입니다.



다만 금통위원 7명 가운데 2명이 동결 의견을 냈고, 한은도 의결문에서 금리 인상 '속도'라는 문구를 삭제해 추가 인상 시점을 더욱 신중하게 판단할 것으로 보입니다.



(영상취재 : 강동철, 영상편집 : 이상민)