▲ 전날 6% 넘게 급락했던 코스피 지수가 26일 장 초반 1% 안팎의 상승세를 보이고 있다. 지수는 전장 대비 47.59포인트(1.01%) 오른 4,745.10으로 출발해 상승폭을 조절하고 있다.

코스피가 오늘(26일), 장중 오름 폭을 줄여 1% 안팎의 상승세를 보이고 있습니다.오늘 오전 11시 2분 현재 코스피 지수는 전장보다 33.77포인트(0.72%) 오른 4,731.28입니다.지수는 전장 대비 47.59포인트(1.01%) 오른 4,745.10으로 출발했습니다.이후 상승 폭을 키워 한때 2.56% 뛴 4,817.77까지 올랐으나, 이내 상승세가 약해졌습니다.유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 2천305억원, 2천52억원 순매수하고 있습니다.개인은 5천628억원 순매도 중입니다.기업의 자사주 매입이 반영되는 기타법인은 1천301억원 매수 우위입니다.삼성전자는 1.23% 올라 17만2천800원에, SK하이닉스는 3.2% 오른 106만3천원에 거래되고 있습니다.두 종목 모두 장 초반보다 상승세가 약해졌습니다.시가총액 상위 종목 중 SK스퀘어(3.15%), 삼성전기(6.36%), 삼성생명(2.27%), 삼성물산(1.54%) 등이 강세입니다.LG에너지솔루션(-1.46%), 삼성바이오로직스(-1.61%), 현대차(-3.15%), KB금융(-1.99%) 등은 약세입니다.장 초반 큰 폭으로 올랐던 에코프로머티(0.2%), 포스코퓨처엠(1.77%), 삼성SDI(2.63%) 등 이차전지주는 상승세가 크게 약해졌습니다.업종별로 보면 전기·전자(2.59%), 증권(2.06%), 오락·문화(2.67%) 등은 오르고 있고, 부동산(-1.72%), 통신(-2.11%), 의료·정밀(-3.16%) 등은 내리고 있습니다.같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 7.72포인트(1.19%) 오른 658.36입니다.지수는 전장 대비 7.82포인트(1.2%) 오른 658.46으로 출발했습니다.한때 3.52% 뛴 673.57까지 올랐으나, 이후 상승세가 약해졌습니다.코스닥 시장에서 기관은 1천447억원 순매수 중입니다.개인과 외국인은 각각 1천151억원, 313억원 순매도하고 있습니다.에코프로비엠(-0.83%), 에코프로(-0.6%) 등 이차전지주가 장 초반 상승분을 모두 반납하고 하락 전환했습니다.주성엔지니어링(5.8%), 심텍(1.77%), 리노공업(3.39%), 이오테크닉스(1.95%) 등 전날 급락했던 반도체 소부장(소재·부품·장비) 종목은 반등하고 있으나, 장 초반보다는 상승세가 약합니다.이외 시총 상위 종목 중 알테오젠(2.42%), 레인보우로보틱스(3.45%)는 오르고 있고, 로보티즈(-1.04%)는 내리고 있습니다.한편 이날 한국은행 금융통화위원회는 기준금리를 3.0%에서 3.25%로 인상했습니다.올해 성장률 전망치는 3.3%에서 3.9%로, 내년은 2.9%에서 4.1%로 대폭 상향 조정했습니다.(사진=연합뉴스)