▲ 지난 25일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습

미국이 강제노동 관세에 이어 과잉생산 관세까지 부과하기로 했지만 한국에 적용되는 관세 상한은 기존 한미 합의대로 15%를 유지했습니다.하지만 한국의 3대 메가프로젝트 등을 문제 삼으면서 관세율을 25%까지 높일 수 있다는 여지를 남겨 정부는 긴장을 늦추기 어렵게 됐습니다.미국 무역대표부(USTR)는 현지 시간 25일, 한국을 포함한 16개 경제권을 대상으로 실시한 과잉생산 관련 무역법 301조 조사 결과를 발표했습니다.USTR은 이 중 한국·일본·유럽연합(EU) 등 미국과 무역 합의를 체결한 국가에는 15% 부과 방안을 제안해 결과적으로 한국은 15% 관세 상한을 방어하는 데 성공했습니다.이번 발표를 앞두고 15%를 넘지 않을 것이라는 관측이 지배적이었습니다.다만 USTR이 지난 7월 한국에 12.5%의 강제노동 관세를 부과한 만큼 이번에 과잉생산 관세가 더해질 경우 15% 상한을 넘어설 수 있다는 우려도 없지 않았습니다.특히 인공지능(AI) 투자 열풍에 따른 반도체 초호황으로 인해 올해 1∼10월 대미 무역흑자가 1천23억 달러를 기록하며 사상 처음으로 1천억 달러를 넘어선 점이 부담이었습니다.지난해 연간 흑자(495억 달러)의 2배를 웃도는 규몹니다.무역 불균형을 관세 부과의 명분으로 삼아온 도널드 트럼프 미국 행정부가 이처럼 불어난 무역 흑자를 빌미로 기존 15% 관세 상한을 뛰어넘는 고율의 관세를 부과할 가능성을 배제하기 어렵다는 시각도 있었습니다.미국이 지난해 3천500억 달러 규모 대미 투자 합의 당시 약속한 15% 관세 상한의 틀을 그대로 유지하면서 한국으로선 최악의 시나리오는 피하게 됐습니다.산업통상부 김정관 장관은 25일 출입기자단 간담회에서 "대미 무역수지 흑자가 작년보다 2배 넘게 늘어나는 상황을 대미 투자 프레임워크 없이 맞닥뜨렸다면 상상하기 어려울 정도의 큰 부담이 됐을 것"이라며 "기존 15% 상한을 방어한 것만으로도 선방한 성과라고 본다"고 평가했습니다.다만 마냥 안심할 수만은 없는 상황이기도 합니다.USTR이 이번 조사 보고서에서 한국의 구조적 과잉생산 분야로 자동차·석유화학과 함께 주력 수출품인 반도체를 지목했습니다.특히 반도체와 관련해 한국 정부가 총력을 기울이고 있는 호남권 반도체 클러스터 조성 사업을 콕 집어 언급했습니다.제이미슨 그리어 USTR 대표는 CNBC 인터뷰에서 "한국은 올해 여름 정부 지원 및 인프라 관련 일련의 계획을 발표했다"며 "이는 실제 수요에 부응하는 것이 아니다. 정부의 개입이며, 그들(한국)은 실제로 해외의 수요를 늘리지 않으면서 해외에 대한 공급만 늘리고 있다"고 지적했습니다.향후 호남권 반도체 클러스터 조성이 실행될수록 미국의 관세 압박이 심화할 수 있다고 가늠해볼 수 있는 대목입니다.미국은 향후 양국 간 협의나 기존 약속의 결과가 불만족스러울 경우 기존 15% 관세 대신 한국은 25%의 관세를 매길 수 있다고도 예고했습니다.일본 20%, EU 20%, 중국 40%, 타이완 25% 등에 대해서도 관세율 상향 가능성도 명시했습니다.여기에 미 의회가 한국의 디지털 규제를 비관세 장벽으로 문제 삼으면서 USTR이 디지털 분야 301조 조사에 나설 가능성이 거론되고 있어 통상 뇌관은 여전히 남아 있습니다.장상식 한국무역협회 국제무역통상연구원장은 "향후 과잉생산이 심해지면 관세를 추가로 인상할 수 있다는 조건이 붙었기 때문에 산업 정책을 설계할 때 통상 마찰 가능성도 고려해야 한다"며 "반도체 관세와 함께 디지털 분야 301조 조사가 남은 핵심 변수"라고 짚었습니다.김 장관도 "디지털 규제 관련 301조 이슈 역시 아직 구체적인 요구가 오지는 않았지만 만반의 준비를 하며 긴장감 속에서 지켜보고 있다"고 말했습니다.USTR은 내년 1월 5일까지 서면 의견을 받고 1월 25일 공청회를 거쳐 최종 관세율을 확정할 계획입니다.(사진=연합뉴스)