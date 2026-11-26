▲ 신현송 한국은행 총재가 26일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 회의에 참석해 있다.

한국은행 금융통화위원회는 오늘(26일) 올해 마지막 통화정책방향 회의에서 기준금리를 연 3.00%에서 3.25%로 0.25%포인트(p) 인상했습니다.반도체 호황에 따른 가파른 성장세와 2%대 후반의 높은 오름세를 지속하는 물가를 고려해 긴축의 고삐를 한 번 더 당긴 모양새입니다.이로써 금통위는 올해 7·8월에 이어 11월까지 하반기에만 기준금리를 세 차례 인상하며, 미국과의 금리 격차를 0.75%p로 좁혔습니다.우리나라 기준금리는 2024년 11월 연 3.25%에서 3.00%로 인하된 뒤 2년 만에 가장 높은 수준에 도달했습니다.앞서 금통위는 반도체 특수로 경기가 급반등하고, 유가 상승에 물가가 불안해지자 올해 7월 3년 6개월 만에 기준금리를 인상했습니다 이어 8월에도 추가 긴축이 불가피하다며 2연속 인상을 단행했습니다.당시 신현송 한은 총재는 '호미로 막을 것을 가래로 막는다'는 속담을 언급하며 선제 대응 필요성을 강조했습니다.10월에 한 차례 동결로 속도를 조절한 금통위는 이번에 석 달 만에 다시 금리를 인상, 긴축 기조를 재확인했습니다.최근 큰 폭으로 개선된 각종 거시지표는 통화정책의 핵심 고려 사항으로 거론됩니다.올해 들어 이달 19일까지 누적 수출액은 1조 달러를 넘었습니다.반도체를 비롯해 조선, 방산, 원전 등 주력 산업이 사상 최대 수출 기록을 떠받쳤습니다.올해 1∼3분기 경상수지 흑자 규모는 3천406억 6천만 달러로, 지난해 같은 기간(838억 9천만 달러)의 4배를 웃돌았습니다.이런 흐름을 반영해 한은은 이날 올해와 내년의 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 3.3%에서 3.9%로, 2.9%에서 4.1%로 각각 상향 조정했습니다.한은이 작년 11월 경제전망에서 제시한 올해 성장률 예상치가 1.8%에 그친 점을 돌아보면, 우리 경제를 보는 시각이 1년 만에 크게 달라진 셈입니다.반면, 물가는 여전히 불안한 흐름을 보입니다.소비자물가 상승률은 8월 3.1%에서 9월 2.9%, 10월 2.8% 등으로 점차 하락했지만, 한은의 목표 수준(2.0%)을 크게 웃돌고 있습니다.한은이 중시하는 근원물가와 생활물가 상승률은 9월 2.7%와 2.5%에서 10월 2.8%와 2.6%로 각각 높아지기도 했습니다.올해 2월 말 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 시작된 중동 전쟁이 연말까지 장기화하면서 국제 유가가 고공행진 하는 점이 가장 큰 부담으로 꼽힙니다.이와 별도로 한은은 기록적인 반도체 산업 성장세에 따른 소비 여력 확대가 중장기적으로 수요 측 물가 상승 압력으로 돌아올 수 있다고 우려합니다.반도체 기업의 배당과 성과급 등으로 가계소득이 늘고 법인세 증가 덕분에 정부 지출도 확대되면 물가를 더 밀어 올릴 수 있다는 것입니다.3분기 소득의 실질 구매력을 나타내는 실질 국내총소득(GDI)은 작년 동기보다 18.8% 급증했습니다.1977년 4분기(19.0%) 이후 48년 9개월 만에 최고치였습니다.이밖에 미국, 유럽, 일본 등 주요국 중앙은행이 일제히 금리 인상 사이클에 올라탄 점도 한은의 긴축 기조와 부합하는 것으로 평가됩니다.미국 연방준비제도(Fed)는 다음 달 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 연 4.00∼4.25%로 인상할 것으로 보입니다.시카고상업거래소(CME)의 페드워치에 따르면, 금리 선물 시장은 이날 기준 연준의 0.25%p 금리 인상 가능성을 98.1%로 반영하고 있습니다.한미 간 기준금리 격차가 벌어지면 원/달러 환율 상방 압력으로 작용할 수 있다는 게 최근 한은 분석입니다.시장 관심은 금통위의 내년 추가 금리 인상 시점과 폭에 쏠려 있습니다.금통위가 내년 0.25∼0.50%p 추가 인상을 끝으로 긴축 사이클을 종료할 것이라는 관측이 지배적인 가운데 반도체 경기 둔화 우려, 국내외 증시 조정 등이 변수로 꼽힙니다.신현송 총재는 이날 오전 11시 10분께 기자간담회에서 이번 기준금리 결정 배경과 향후 통화정책방향을 직접 설명합니다.(사진=연합뉴스)