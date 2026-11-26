▲ 뇌에 반도체를 이식해 장애를 극복하는 연구를 진행하고 있는 기업 뉴럴링크

일론 머스크 스페이스X·테슬라 최고경영자(CEO)가 설립한 스타트업 뉴럴링크가 사람의 두뇌와 컴퓨터를 연결하는 뇌-컴퓨터 연결장치(BCI) 임상시험에 대한 미 당국의 승인을 받았습니다.블룸버그 통신에 따르면 뉴럴링크는 현지시간 25일 성명을 통해 식품의약국(FDA) 승인을 받았다며 이번 연구 목적이 근위축성 측삭경화증(ALS·루게릭병) 환자들을 대상으로 BCI 이식의 안전성과 효과를 평가하는 것이라고 밝혔습니다.이번 시험은 초기 타당성 임상시험에서 30명 이상의 참가자를 대상으로 진행해 축적한 연구 성과를 바탕으로 진행될 예정입니다.뉴럴링크는 마비 증상 환자가 자기 생각만으로 전자기기를 조작할 수 있도록 하는 뇌 이식 장치를 개발해 왔습니다.뉴럴링크는 이번 임상시험을 통해 뇌 이식 장치의 안전성과 효과에 대한 추가적인 근거를 확보하고 향후 제품을 상용화할 계획입니다.뉴럴링크는 주요 BCI 기업 중 투자 유치 측면에서 선두권을 차지하고 있습니다.지난해 6억 5천만 달러 규모의 투자 유치 과정을 마무리했고 당시 기업가치는 90억 달러로 평가됐습니다.한편, 앞서 지난 7월 중국은 상용화된 BCI를 환자에게 이식하는 수술에 세계 최초로 성공했다고 밝힌 바 있습니다.중국 스타트업 보루이캉(博睿康·뉴라클)이 개발한 BCI 기기가 10년 전 교통사고로 척수를 다쳐 손 움직임에 장애가 생긴 환자에게 이식된 것입니다.의료진은 환자의 두개골 안쪽에 동전 크기의 BCI 칩을 이식했습니다.(사진=뉴럴링크 배포 사진, 연합뉴스)