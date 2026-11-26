엔비디아 최고경영자 젠슨 황과 불륜 관계를 맺었던 앨리스 황의 정체가 조금씩 확인되고 있습니다.



그간 철저히 베일에 가려졌던 그녀의 출생과 유년기 시절, 성장 과정, 경력 등이 뒤늦게 밝혀져 이목을 끌고 있는 겁니다.



현지시간 24일, 미국 뉴욕타임스 보도에 따르면 앨리스 황의 나이는 43세로 그녀는 중국 후난성의 작은 군수공장 마을인 난주산에서 성장했습니다.



마오쩌둥 생가에서 불과 20여 분 떨어진 곳입니다.



가족관계도 밝혀졌는데, 앨리스 황의 아버지는 중국 최대 방산업체 노린코의 자회사 강남공업집단 소속 군수공장에서 사무원으로 일했습니다.



마을 주민은 앨리스 황이 공부를 제법 잘했던 것으로 기억하고 있었으며 황은 이후 샹탄 간호학교를 거쳐 대도시로 상경했습니다.



상경한 황은 중국 국영방송사에서 일했고, 2006년엔 홍콩침례대에서 미디어 경영학 석사 과정을 밟았는데 동창생들은 황에 대해 "명품을 자주 입었고 수업에는 잘 나오지 않았다"고 말했다고 언론은 보도했습니다.



황은 2010년 중반에 상하이로 거처를 옮겼는데 이 시점, 남편으로 알려진 캉웨이 허시캐피털 창립자와 함께 활동한 것으로 알려졌습니다.



앨리스 황은 이어 데이터센터 개발에 참여하게 됐고, 2023년 메가스피드 인수와 동시에 엔비디아에서 AI칩을 대규모로 사들였다고 뉴욕타임스는 전했습니다.



이를 계기로 이듬해 젠슨 황과 처음 만나 불륜관계가 시작된 것으로 알려졌는데, 그녀가 중국 정보당국과 접촉하기 시작한 건 지난해 봄부터로 추정된다고 덧붙였습니다.



뉴욕타임스는 "앨리스 황이 정말 조직적으로 양성된 스파이였는지, 또 어떤 경로를 통해 수십억 달러 규모의 엔비디아 칩을 구매할 막대한 자금을 동원할 수 있었는지 등은 미스터리로 남아 있다"고 밝혔습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)