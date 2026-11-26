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서울시가 내일(27일) 밤부터 '반딧불이버스'를 운행합니다.반딧불이버스는 늦은 밤 강남역을 출발해 반포한강공원과 서울역, 명동, 동대문디자인플라자(DDP), 광화문 등을 거쳐 홍대입구역에서 회차하는 심야버스입니다.강남역을 기준으로 첫차는 오후 11시 20분, 막차는 이튿날 오전 2시 10분에 출발하며 평일과 주말, 공휴일 구분 없이 20∼30분 간격으로 하루 8회 운행됩니다.서울시는 장시간 관광을 즐긴 이용객들이 편안히 이용할 수 있도록 반딧불이버스를 일반 시내버스가 아닌 좌석형 광역버스 형태로 운영하며, 이용요금도 광역버스 기준인 3천 원으로 책정했습니다.차량 외관에는 서울의 야경과 반딧불이 이미지를 담았으며, 차량 측면에는 지하철역과 주요 명소 등을 상징하는 그림문자(픽토그램)를 노선도 형태로 배치해 외국인도 경로를 쉽게 알아볼 수 있도록 했습니다.기존의 심야 교통수단 올빼미버스(N버스)가 도심과 주거 지역을 연결해 늦은 시간까지 경제활동을 하는 시민들의 귀가를 지원했다면, 반딧불이버스는 주요 야간 명소와 상업 지역 등 거점 간 이동을 돕습니다.운행 경로 또한 통신사 데이터에 기반한 외국인들의 생활 이동 자료, 야간 시간대 관광객들의 주요 지하철 이용 현황 분석 결과 등을 활용해 선정했다고 서울시는 설명했습니다.이번 교통편 확충을 통해 시민이 운동과 문화생활 등 저녁 여가를 더 여유롭게 즐기고 관광객도 서울의 명소에 더 오래 머물 수 있을 것으로 서울시는 기대하고 있습니다.이를 통해 서울시의 '24시간 활력경제' 정책을 뒷받침한다는 구상입니다.서울시는 향후 이용 수요와 이동 패턴 등을 지속 모니터링해 노선을 단계적으로 확대할 방침입니다.여장권 서울시 교통실장은 "시민들의 일상 속 여가생활부터 외국인 관광객들의 야간 관광까지 심도 있는 수요 분석을 통해 핵심 거점 지역을 연결하는 신규 노선을 선보이게 됐다"며 "시민과 관광객의 편의 향상뿐만 아니라 관광과 지역상권 활성화 기여까지 이어질 수 있도록 하겠다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)