▲ 이재명 대통령이 지난 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(26일) "다음 달부터 희귀·중증 질환자 건강보험의 본인 부담율이 10%에서 7%로 낮아진다"며 "(이를 통해) 희귀·중증 질환자의 치료비 걱정을 덜고 치료받을 희망을 키울 것"이라고 전했습니다.이 대통령은 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 건강보험 부담률 변화를 소개하는 기사를 공유하며 "약 37만 명이 혜택을 받고 한 분당 연평균 22만 원가량 부담이 줄어들 것"이라고 설명했습니다.이 대통령은 "지난해 크리스마스 이브에 희귀 질환 환우와 가족들을 만나 치료와 진단 과정에서 겪는 어려움과 막막한 의료비 부담에 대해 얘기를 들었다"고 말했습니다.이어 "그때 여러분이 들려주신 목소리를 바탕으로 치료비 부담을 덜어드릴 방안을 하나씩 마련해 왔다"고 덧붙였습니다.그러면서 "그 변화가 이제 실제 혜택으로 이어지는 것"이라며 "대선 때 국민께 약속드린 대로 치료비 부담을 지속적으로 줄일 것"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)