▲ A 씨 구조현장

음주 측정 요구를 거부한 채 차량으로 도주하던 과정에서 경찰관을 다치게 하고, 바다로 추락한 30대에게 실형이 선고됐습니다.창원지방법원 마산지원 형사1부는 특수공무집행방해치상과 도로교통법 위반 등 혐의로 재판에 넘겨진 30대 남성 A 씨에게 징역 1년 6개월을 선고했습니다.A 씨는 지난 8월 30일 한밤에 경남 창원시 마산합포구 진동면 일대에서 경찰의 음주 측정 요구를 거부하고, 차량을 몰고 달아나다가 경찰관을 다치게 한 혐의로 기소됐습니다.당시 경찰은 A 씨의 음주운전이 의심된다는 신고를 받고 현장에 출동했습니다.그러나 A 씨는 음주 측정을 거부했고, 경찰관이 운전석 안으로 몸을 넣은 상태에서 갑자기 차량을 후진해 달아나면서 상해를 입혔습니다.이후 그는 순찰차 추격을 피해 약 8분간 도주하는 과정에서 여러 차례 신호를 위반하고, 도로를 역주행한 것으로 조사됐습니다.그러다 도주 시작 지점으로부터 3㎞가량 떨어진 광암항 인근 해상에서 차량과 함께 발견돼 해경에 구조됐습니다.그는 2018년에도 음주운전으로 형사처벌을 받은 전력이 있었던 것으로 조사됐습니다.재판부는 "범행 경위와 위험성 등에 비춰 죄질이 불량하다"면서도 "범행을 모두 인정하는 점과 피해 경찰관을 위해 500만 원을 공탁한 점, 우울장애 등이 이 사건 범행에 어느 정도 영향을 미친 것으로 보이는 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 설명했습니다.(사진=창원해양경찰서 제공, 연합뉴스)