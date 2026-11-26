▲ 아프리카의 코끼리 무리 (자료사진)

아프리카 중서부의 카메룬에서 하이킹을 즐기던 단체 관광객이 멸종 위기종인 코끼리 떼의 공격을 받아 인명사고로까지 이어졌습니다.현지 시간 25일 영국 일간 가디언에 따르면 스위스 출신인 알랭 트루와 미국인 1명, 영국인 4명 등 6명으로 구성된 단체 관광객은 지난 19일 현지 가이드들과 함께 카메룬산 국립공원 서쪽의 바킹길리 마을 인근에서 하이킹하다 15마리의 아프리카 숲코끼리 무리와 마주쳤습니다.해발 4천m가 넘는 카메룬산은 서부 및 중앙아프리카에서 가장 높은 산으로, 관광객들이 코끼리 떼와 마주친 곳은 코끼리들이 인근 호수로 가기 위해 이용하는 길인 것으로 알려졌습니다.코끼리 무리는 그들이 이용하는 길에서 마주친 관광객들을 공격했습니다.이 공격으로 스위스인 트루가 코끼리 상아에 찔려 내부 출혈로 목숨을 잃었고, 미국인 등 다른 관광객도 부상을 입었으나 생명에는 지장이 없어 병원에서 치료를 받고 퇴원했습니다.참변을 당한 트루는 사고 당시 눈에 멍이 들었지만 처음에는 팔 부상을 호소하는 등 반응이 있었다고 동료 관광객 중 한 명이 카메룬 현지 언론에 전했습니다.하지만 코끼리 공격으로 내부 출혈이 우려되던 와중에 결국 숨졌고, 공원 직원과 군 지원단에 의해 국립공원 밖의 병원 영안실에 안치됐습니다.당시 영국인 관광객은 2시간 동안 나무 그루터기에 숨어 있었다며 "이 길로 계속 가면 나도 공격을 받을 것으로 생각해 반대편으로 이동해 숨었고, 어떤 사람이 비명을 지르는 소리를 들었다"고 당시 상황을 떠올렸습니다.숨진 트루는 영국 런던에 있는 보험회사 임원인 것으로 확인됐습니다.이 회사 관계자는 "그는 소중한 일원이었고 그의 공헌과 전문성, 따뜻함은 많은 사람에게 감명을 줬다"고 애도했습니다.아프리카 숲코끼리는 지난 2021년 국제자연보전연맹(IUCN)에 의해 중대한 멸종위기종으로 지정됐습니다.세계자연기금(WWF)에 따르면 야생에는 19만 5천 마리의 아프리카 숲코끼리가 남아 있습니다.이는 50년 전 개체수의 15%에도 미치지 못하는 수준입니다.카메룬 언론은 지난 10년간 코끼리와 현지인들 사이에 충돌이 계속 발생했다고 전했습니다.카메룬에는 6천 마리의 아프리카 숲코끼리가 서식하고 있으며 밀렵 조직의 위험에도 노출된 것으로 전해졌습니다.(사진=게티이미지)