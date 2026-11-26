이미지 확대하기

서울시가 중장년층과 등록임대주택의 임대의무기간 만료로 주거 불안을 겪는 가구를 대상으로 특별공급을 신설합니다.신혼부부 특별공급 대상도 예비 신혼부부까지 확대합니다.서울시는 이런 내용을 반영한 '2026년 제2차 보증금지원형 장기안심주택' 지원 대상 7천 가구를 모집한다고 밝혔습니다.선정된 무주택 가구는 직접 고른 집의 임대보증금을 최대 7천만 원까지 최장 10년간 무이자로 지원받을 수 있습니다.서울시 보증금지원형 장기안심주택은 입주자가 원하는 집을 직접 고르면 서울시가 전세보증금의 일부를 무이자로 지원하는 제도입니다.보증금이 1억 5천만 원을 넘는 주택은 보증금의 40% 이내에서 최대 7천만 원까지, 1억 5천만 원 이하 주택은 50% 이내에서 최대 6천만 원을 지원합니다.이번 모집에서는 중장년층과 등록임대주택 임대의무기간 만료 가구에 특별공급 물량을 각각 500호씩 배정합니다.올해 1차 모집에서 처음 도입한 청년 특별공급은 3천 호를 배정하고, 예비 신혼부부도 신청할 수 있는 신혼부부 특별공급(미리내집 연계형)은 1천200호를 공급합니다.서울시는 특별공급 신청자가 미달할 경우 이를 일반공급으로 전환해 보다 많은 시민이 실제 보증금 지원 혜택을 받을 수 있도록 할 방침입니다.모집 공고는 서울주택도시개발공사(SH) 누리집에 게시하며 청약은 12월 14∼16일 SH 인터넷 청약시스템에서 접수합니다.명노준 서울시 주택실장은 "이번 장기안심주택 모집은 계층별 특별공급을 확대하고 미달 물량은 일반공급으로 전환해 집이 필요한 시민 한 명이라도 더 혜택을 받을 수 있도록 했다"며 "당첨이 실제 입주로 이어질 수 있도록 주택 선택부터 계약 단계까지 세심하게 지원할 것"이라고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)