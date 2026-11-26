▲ 대전법원 전경

대전 도심에서 흉기를 들고 배회하고, 출동한 경찰관과는 전기톱을 들고 대치한 20대에게 실형이 선고됐습니다.대전지법 형사 9단독 최유빈 판사는 공공장소 흉기 소지, 특수공무집행방해, 업무방해, 재물손괴 혐의로 기소된 A(29) 씨에게 징역 1년을 선고했다고 26일 밝혔습니다.A 씨는 올해 8월 10일 오후 11시 17분쯤 주거지인 대전 서구 다세대주택에 경찰관들이 찾아오자 전기톱을 들고 위협한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.약 1시간 전 A 씨는 서구 한 어린이공원에서 양손에 흉기를 들고 허공에 휘두르며 공원 내 화단을 여러 차례 찌르는 행동을 했습니다.공포심을 느낀 시민이 112에 신고했고, A 씨를 추적한 경찰관이 주거지를 찾아오자 A 씨는 문을 걸어 잠그고 1시간 넘게 경찰과 대치했습니다.결국 대전경찰청 경찰특공대가 다세대주택 옥상에서 강하용 밧줄을 타고 내려가 창문을 열고 들어가는 방법 등으로 2시간 만에 A 씨를 체포했습니다.체포 당시 A 씨는 업무방해 등 혐의로 부산의 한 경찰서에서 지명수배된 상태였습니다.이에 따라 올해 4∼5월 부산의 지하철역에서 술에 취해 화재경보기를 울리게 하거나 아크릴판 등을 훼손한 혐의로도 기소돼 함께 재판을 받았습니다.최 판사는 "공공장소에서 흉기를 소지하거나 전기톱을 이용해 경찰 공무원의 직무집행을 방해해 죄질이 좋지 않다"며 "범행 동기와 수단, 범행 후 정황 등을 종합해 형을 정했다"고 판시했습니다.(사진=연합뉴스)