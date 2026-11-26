▲ 김석준 부산교육감

전국교직원노동조합(전교조) 해직 교사 특별채용 과정에 부당하게 개입한 혐의로 재판에 넘겨진 김석준 부산교육감이 대법원에서 무죄를 확정받았습니다.대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 오늘(26일) 김 교육감의 직권남용권리행사방해 등 혐의 사건에서 검사의 상고를 기각하고 원심 무죄 판결을 확정했습니다.김 교육감은 2018년 2월부터 2019년 1월까지 전교조 소속 해직 교사 4명을 특별채용 대상자로 미리 정한 뒤 부산시교육청 인사 담당 공무원들에게 공개경쟁 절차를 가장해 채용하도록 지시한 혐의로 2023년 12월 재판에 넘겨졌습니다.1심은 지난해 12월 김 교육감의 혐의를 유죄로 인정해 직위 상실형에 해당하는 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했습니다.그러나 올해 8월 2심은 1심 판단을 뒤집고 무죄를 선고했습니다.2심은 특별채용 과정에 절차적 위법이 없고 김 교육감의 행위도 직권남용에 해당하지 않는다고 봤습니다.검사가 불복했으나 대법원도 이런 판단에 잘못이 없다며 상고를 기각했습니다.(사진=연합뉴스)